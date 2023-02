Kristina Lilley, conmovida, sigue luchando contra cáncer: “Segunda quimio; no ha sido fácil”

Kristina Lilley, recordada por su papel de Gabriela Acevedo en la exitosa novela Pasión de gavilanes, sorprendió hace unas semanas a todos sus seguidores y confirmó que le diagnosticaron recientemente cáncer de seno.

Mediante su cuenta personal de Instagram, la artista colombo-estadounidense publicó un sentido video y señaló que nuevamente tiene que afrontar esta dura enfermedad. Asimismo, compartió un emotivo mensaje.

La actriz es recordada por su papel en 'Pasión de Gavilanes' - Foto: Instagram @kristililley

“Mi despertar es para contarles mi historia. Momentos difíciles que poco a poco se van superando. Gracias por escuchar”, escribió inicialmente para acompañar la grabación, que se hizo viral rápidamente. Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Estoy muy bien, estoy bastante tranquila!, manifestó en aquel momento.

La actriz, de igual manera, mostró esta semana que decidió raparse la cabeza debido a que ya se le estaba empezando a caer el cabello, producto del fuerte tratamiento que está recibiendo. Uno de sus yernos fue quien cogió la máquina eléctrica y le hizo su nuevo corte de pelo.

Pese a que admitió que no ha sido nada fácil este proceso, la reconocida artista compartió con todos sus seguidores una pequeña reflexión y aseguró que sigue luchando para superar esta enfermedad. Además, indicó que ya recibió su segunda quimioterapia.

La actriz ha mostrado cómo lucha contra el cáncer en sus redes sociales - Foto: Foto: Instagram @kristililley.

La actriz mostró el proceso de su rapada y sus sentimientos frente al paso que dio - Foto: Fotos: Instagram @kristililley.

“Segunda quimioterapia, ya van dos. Me siento bien, estoy tranquila. Hoy es un buen día. Todos los días son buenos días”, manifestó inicialmente Lilley, quien ha estado muy activa en Instagram.

Luego añadió: “Pensando en la situación que estoy viviendo actualmente, me di cuenta de que en la vida hay cosas que se pueden cambiar y otras no. Esta situación en la que estoy, definitivamente, no la puedo cambiar, pero puedo cambiar la forma en que veo las cosas y cómo las afrontó. Es lo que hay que hacer”.

La artista colombo-estadounidense recalcó finalmente que es consciente que la situación en la que se encuentra es compleja, pero señaló que se está gozando su vida un día a la vez y que disfruta todos los placeres.

Kristina Lilley se ha mostrado bastante positiva - Foto: Instagram

Esta es la tercera vez que Kristina Lilley es diagnosticada con cáncer - Foto: @kristililley

Cabe recordar que a la reconocida actriz en 2010 le diagnosticaron cáncer de cuello uterino, el cual superó exitosamente con un tratamiento de tres años. Sin embargo, meses después confirmó por primera vez que tenía cáncer de seno, que también venció gracias a una detección temprana.

“Como mujeres tenemos el compromiso realizarnos la citología cada año, pero nuestras parejas también tienen la responsabilidad de ser partícipes en este proceso, de estar pendientes de si ya nos hicimos el examen o no y de acompañarnos si es necesario”, manifestó en aquella época.

Kristina Lilley ha recibido una ola de mensajes de apoyo de algunas personalidades de la farándula nacional durante los últimos días. Una de las primeras en mostrarle todo su respaldo fue Danna García.

Kristina Lilley es una de las actrices más queridas en América latina - Foto: Instagram

Danna García y Kristina Lilley actuaron juntas en 'Pasión de gavilanes' - Foto: Getty/Instagram: Kristina Lilley

La antioqueña, quien fue una de sus compañeras de set en Pasión de gavilanes, le dedicó un sentido mensaje a la colombo-estadounidense y aseguró que le encanta saber que se encuentra bien.

“Kris, te abrazo desde la distancia. Quería decirte que me encanta ver tus despertares. Te mando mucho amor y abrazos, besos a las niñas”, le escribió García a la experimentada actriz, que ha sido tendencia en las diferentes redes sociales.