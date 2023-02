Nina Caicedo rompe el silencio sobre su detención en México: “me metieron en un lugar con ratas”

Las ilusiones de la actriz Nina Caicedo de disfrutar su cumpleaños en las paradisiacas playas de Cancún, en México, se desvanecieron en el aeropuerto de dicha ciudad, pues de allí no logró pasar y, por el contrario, vivió una de las experiencias más difíciles y lamentablemente inolvidables de su vida.

La noticia sobre la detención de Caicedo en dicha terminal aérea se supo durante el viernes 3 de febrero, cuando su padre, el compositor Nino Caicedo, alertó a las autoridades y los medios de comunicación que su hija estaba retenida y no había podido ingresar al país azteca, aclarando que la comunicación con ella era casi nula.

Luego de casi un día de incertidumbre y zozobra, se logró conocer que Nina estaba en un vuelo de vuelta a Bogotá, donde la estaba esperando su padre, quien con un abrazo fraternal y emotivo la recibe en la terminal aérea El Dorado, donde la actriz dio sus primeras declaraciones del fatídico impasse que tuvo que vivir.

La actriz declaró un trato inhumano en aeropuerto de Cancún. Foto: Instagram @ninacaicedo. - Foto: Foto: Instagram @ninacaicedo.

“Yo estaba tranquila hasta que ya me encierran… El espacio es horrible, creen que todos los que estamos ahí encerrados somos delincuentes… Me dijeron que tenía una alerta, pero no me decían qué era… me detuvieron”, declaró a Noticias RCN.

Aunque serena, Nina aún seguía conmocionada por lo que le acababa de suceder, que ella misma consideró como una detención arbitraria e inhumana. “Me detuvieron. Yo considero que fue una detención arbitraria, porque cuando uno no sabe el motivo, pues es arbitrario… No podía comunicarme, porque es por medio de ese wifi del aeropuerto que todo el mundo utiliza, entonces obviamente la comunicación es muy mala”, añadió la actriz.

Nina no podía comunicarse por el precario WiFi de la terminal aérea donde se encontraba. Foto: Instagram @ninacaicedo. - Foto: Foto: Instagram @ninacaicedo.

Lo peor del caso fue el trato que recibió Caicedo, quien ha sido vista por los televidentes colombianos en producciones como Enfermeras, La Esclava Blanca y La Selección, entre muchas otras. Al momento en que se enteró de que iba a ser deportada fue trasladada a un lugar de espera mientras se tramitaba su tiquete aéreo de vuelta a Colombia.

“Eran las tres de la tarde y no me habían dado ni un vaso con agua, entonces me parece un trato inhumano. Pueden decidir que uno se devuelve, yo me devuelvo para mi país feliz, pero considero que fui tratada como delincuente… Mi calvario comienza cuando toman la decisión de devolverme a Colombia y me llevan al lugar donde lo detienen a uno, que es un lugar horrible, lleno de huecos, tiene ratas, hay gente tirada en el piso que lleva dos y tres días… Ahí ya me preocupé”, declaró Nina.

Por el momento, la actriz está de vuelta en su hogar, acompañada de sus familiares y amigos y esperará a que se le calmen sus emociones para mirar el escenario con “cabeza fría”, a ver si emprenden acciones legales al respecto, pues ella es abogada y tiene todo el conocimiento pertinente para hacer valer sus derechos.

Nina revelará más detalles de su deportación en sus redes sociales. Foto: Instagram @ninacaicedo. - Foto: Foto: Instagram @ninacaicedo.

“Vamos a ver ya con cabeza fría… Creo que ahora estoy muy alterada… Este tipo de denuncias son muy importantes y lo importante primero es tranquilizarme y pensar que se puede hacer”, finaliza Nina en su arribo a la capital colombiana.

Cada vez son más los casos de coterráneos que son deportados de México sin razones claras de por qué son devueltos al país. Por el momento Nina también se pronunció a través de sus redes sociales, publicando una historia en la que tranquiliza a sus más de 662 mil seguidores, afirmando que ya está descansando en el calor de su hogar con su familia, que agradece enormemente a todos los que participaron en las labores de su regreso y que pronto hará un En Vivo donde explicará todo con detalle: “está pasándole a muchos colombianos. Hay que hablar”, arremetió.