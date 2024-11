Nina Caicedo se sinceró y confesó con quién no tendría una amistad tras ‘MasterChef Celebrity’: “Uno no se los cruza”

MasterChef Celeberity sigue avanzando con paso firme en la programación de RCN, mostrando grandes capítulos en los que se pone a prueba el desempeño de los participantes. Cada prueba es clave para entender el rendimiento dentro de la competencia, buscando conocer el nombre de los futuros cuatro finalistas.

Pese a que los jurados son estrictos y determinados al momento de elegir los mejores y peores platos, los televidentes siguen apoyando a sus favoritos para que ocupen un lugar en dicha recta final. Aunque el camino no es sencillo, más de uno destaca con sus propuestas, sabores e ideas, ganándose beneficios claves.

En este recorrido, Nina Caicedo se convirtió en la reciente eliminada, dejando un vacío muy grande dentro del juego. A pesar de que la actriz brilló con sus preparaciones y el crecimiento gastronómico que tuvo, errores en su última receta la pusieron en la cuerda floja y salió de MasterChef Celebrity.

En redes sociales, la integrante del elenco de Enfermeras abrió su corazón y se despidió de la producción, exaltando todo lo que aprendió y sintió en este proceso.

“¿No se lo esperaban verdad?🥺🥺 yo tampoco, llegué a pensar que avanzaría más, pero así es el juego, un error te deja fuera de la competencia, no me queda más que agradecerles a todos los que de alguna manera me enviaron vibras positivas, de verdad que había momentos duros, pero ustedes me levantaron, competí con el corazón, aprendí montones y me voy cuando más estaba disfrutando!”, escribió en un post.

Nina Caicedo, famosa actriz colombiana. | Foto: Cortesía: Nina Caicedo

Días después de que se conociera esta decisión de los jurados, la artista concedió una entrevista a Impresentables, de Los 40, donde conversó acerca de su trayectoria profesional, su vida personal y su paso por el reality. La famosa no dudó en contar un poco de cómo se mentalizó para competir, ya que la abrumaba el ritmo que se vivía allí.

“No nos dan ningún libreto, lo que se ve es lo que es. Digamos que en este MasterChef tenía la particularidad de que los conocía casi a todos, pero porque somos actores...ya los conocía, no éramos amigos, pero ya los conocía. No conocía como a tres, a Franko, a Gabriel y a Vicky, a los comediantes”, dijo, precisamente sobre sus compañeros y el elenco que se eligió para esta edición.

“A Catherine la admiraba, me parecía muy seria porque una vez, así momento fan que tuve en una entrevista, vi que pasó y paré la entrevista y grité: ‘Catherine Ibargüen’, me fui para donde ella y la saludé. Cuando me enteré de que iba a estar casi me da un infarto, la admiro mucho, sabía que con ella me podía meter, yo quería ser amiga de ella”, agregó, revelando este detalle personal.

Sin embargo, Valentina Taguado, locutora de Impresentables, lanzó una pregunta enfocada en cuáles serían sus excompañeros con los que no tendría una amistad fuera de los set de grabación. Nina Caicedo, que tuvo un cruce con Cony Camelo en el programa, aseguró que con los comediantes, pues no solían coincidir y compartir en otros espacios.

La famosa aclaró que nada tenía que ver con que le cayeran mal o tuvieran problemas, pues no era el caso.