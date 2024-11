Cony Camelo lanzó agria crítica a Nina Caicedo por plato que la eliminó de la competencia: “Horrible”

A pesar de su esfuerzo en el reto de dulce en el que tenían que presentar un postre, Caicedo no logró impresionar a los jueces en la prueba de eliminación, lo que llevó a su salida del reality . Los fans del programa se mostraron sorprendidos por la decisión, ya que muchos la consideraban una de las favoritas para llegar lejos en la competencia.

“Cómo carajos se va Nina Cicedo si fue la mejor durante todo ese ciclo y sigue en competencia la Dominica que no sabe hacer ni arroz”; “Lo más injusto, Nina Caicedo tuvo un ciclo casi perfecto y es la que sale? Mala, malísima vaina”; “Protesto por la salida de Nina Caicedo de MasterChef. Duele que vale el último plato y el recorrido. Otras malitas ahí siguen y semejante cocinera se va”; “Acaban de echar, de lejos, a la mejor cocinera de MasterChef Celebrity”, fueron algunos de los comentarios en redes.

La eliminación de Nina Caicedo desató una serie de reacciones entre los participantes, siendo la de Cony Camelo una de las más comentadas. La actriz y activista, quien ha sido una de las competidoras más polémicas, no se guardó nada y se refirió de manera despectiva hacia el plato de Nina al momento de pasar al atril.

Cony Camelo lanzó crítica a Nina Caicedo en su eliminación de MasterChef Celebrity

Una de las críticas más fuertes por parte de los jurados hacia el plato de la actriz fue su emplatado y una “mescolanza de ingredientes”, según Adria Marina. Aunque el resto de sus compañeros también vieron que algo no estaba bien con el emplatado de Nina, lo dejaron saber de una manera respetuosa y fue Cony quien lanzó su ácida crítica.

“Nina emplató horrible”, dijo Cony Camelo, mientras otros compañeros como Jacko, dijo “el emplatado de Nina está raro”; Martina por su lado agregó: “Veo un emplatado raro, pero creo que tiene que ver con la falta de tiempo para emplatar”, y Catherine Ibargüen expresó: “No entiendo por qué no solo presentó la parte que tiene en el centro, creo que eso le puede jugar en contra”.

De los jurados, Nina recibió demasiadas críticas, pero fue el chef bogotano Jorge Rausch quien resaltó lo bueno de la preparación que la sacó de la competencia: “Yo sí tengo mucho que rescatar acá: el bizcocho es sensacional, la crema es absolutamente impresionante y la pancota, a mí gusto, no la pudiste manipular mejor, porque no tiene tanta gelatina. La textura me gusta mucho”.