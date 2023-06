Mujer que habría tenido una ‘aventura’ con Neymar le lanzó advertencia y dice que “lo contará todo”

Neymar quedó como blanco de todo tipo de noticias en los medios internacionales, debido a un secreto que se habría destapado de su vida. El futbolista quedó arrinconado al salir a flote una serie de “pruebas” que lo vincularían amorosamente con una creadora de contenido, siéndole infiel a su pareja, Bruna Briancardi.

La pareja habría establecido un supuesto contrato en su relación. - Foto: Instagram @neymarjr

Aunque no se mencionó al respecto ningún detalle de esta situación, la prensa se interesó en hablar sobre lo que estaba sucediendo, al punto de que se comentó sobre un supuesto convenio al que llegó el brasileño con su novia. Este acuerdo sería base en caso de que existan infidelidades o algún desliz íntimo con terceros.

Sin embargo, el caso de la supuesta infidelidad de Neymar, que le está dando la vuelta al mundo, se conoció la semana pasada gracias a que medios brasileños aseguraron que el futbolista estuvo el pasado 11 junio con la influencer Fernanda Campos en un lujoso apartamento.

Tras revelarse esta información, la influencer dio a entender públicamente que Neymar le había sido infiel a su pareja sentimental e incluso dijo que estaba muy decepcionada porque el deportista no había confesado que mantenía una relación.

Según con lo que compartió OkDiario, Fernanda Campos utilizó sus redes sociales para hablar sobre el tema, advirtiendo que contaría toda la verdad sin importar quién pudiera salir afectado. El medio español comentó que la mujer perdió su cuenta personal de Instagram, donde tenía más de 500.000 seguidores y fanáticos.

“¡Pronto lo contaré todo y relataré toda la verdad le duela a quién le duela!”, habría comentado Campos, poco antes de que desapareciera su perfil.

La creadora de contenido señaló, además, que estaba siendo recriminada y atacada en redes sociales, por lo que se defendería y publicaría la otra cara de la moneda. “Estoy viviendo un infierno. Soy juzgada y atacada por todos lados. Les pido que no me juzguen por lo que hice y lo que debo hacer ahora”, reseñó el portal.

Medios de Brasil publicaron videos e imágenes, las cuales dejarían en evidencia las conversaciones y charlas que tuvieron Neymar y Fernanda Campos antes de coincidir.

👀 PRINTS!



“Chega em quanto tempo?”, diz Neymar antes de encontrar com blogueira



Fernanda Campos expôs conversas entre ela e o craque da Seleção Brasileira, antes de encontrá-lo na véspera do Dia dos Namorados (12/6).



Leia na coluna da@OliveiraFabia_: https://t.co/yD9Oeyz0gJ pic.twitter.com/HVSjxAv5qc — Metrópoles (@Metropoles) June 18, 2023

Neymar le pidió perdón a su novia por supuesta infidelidad

Ante toda la polémica que se ha generado por este tema, el 10 de la Selección de Brasil publicó un emotivo mensaje en el que le pidió perdón a la modelo e influencer de 29 años. Además, en el mensaje también hace referencia a su familia.

“Hago esto por ti y tu familia. Justificando lo injusto. No era necesario, pero te necesito en nuestra vida”, inició el exjugador del Barcelona.

Neymar y Bruna Biancardi habrían firmado un contrato en el que se permitía al futbolista ser infiel. - Foto: Foto: Instagram @neymarjr

A pesar de que no habla directamente de una infidelidad, el deportista asegura que se “equivocó”. “Me equivoqué con ustedes. Me arriesgo a decir que fallo todos los días, dentro y fuera del campo. Solo yo resuelvo mis errores en mi vida personal en casa, en mi intimidad con mi familia y amigos”, prosiguió.

Sin referirse específicamente a un tema, Neymar afirmó que esto ha golpeado a las personas más especiales de su vida y especialmente a la mujer con la sueña hacer su vida.

La pareja anunció cambios en su relación amorosa. - Foto: Instagram @neymarjr

El atacante del PSG dijo que ya se ha disculpado con Bruna, pero se siente en la obligación de hacerlo públicamente, ya que “si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa tiene que ser pública”. Además, aseguró que la modelo es la mujer con la que quiere compartir el resto de su vida.

“No me imagino mi vida si ti. No sé si lo nuestro resultará, pero hoy eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé vencerá y nuestro amor por el otro nos fortalecerá”, finalizó en la publicación que ya cuenta con más de 7 millones de ‘me gusta’.