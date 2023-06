Neymar Jr. y las declaraciones que confirmarían la llegada de Ancelotti a la Selección de Brasil

El astro brasileño Neymar volvió a ser protagonista en medio de los persistentes rumores que lo vinculan con una posible salida del Paris Saint-Germain este verano. En una entrevista con el canal Bandsports en una subasta del Instituto Neymar Jr., el delantero evitó tocar el tema de su futuro, pero sin esquivar las críticas recibidas y haciendo un llamamiento al entrenador Carlo Ancelotti.

El jugador del PSG elogió al técnico italiano: “Brasil tendrá el privilegio de tener un entrenador extranjero. Ancelotti es un tipo que lo ha ganado todo. Seguro que nos va a enseñar mucho”. Sus palabras reflejan el respeto y admiración que tiene hacia el experimentado entrenador, quien ha cosechado éxitos en varios clubes europeos, y casi que confirma la llegada del estratega desde el Real Madrid.

Neymar de Brasil celebra el gol de apertura durante el partido de fútbol de cuartos de final de la Copa del Mundo entre Croacia y Brasil, en el Education City Stadium en Al Rayyan, Qatar, el viernes 9 de diciembre de 2022. - Foto: AP

En el mismo evento, el delantero del equipo merengue, Rodrygo Goes, también elogió a Ancelotti, aunque admitió que no está al tanto de los detalles: “Sé que es el plan A de la selección, el presidente quiere contar con él y los jugadores también lo queremos. Para mí, para ‘Vini’, para Militão... ya lo conocemos, conocemos su grandeza. Tenerlo en el equipo será muy importante. Pero aún no hay nada confirmado. Esperamos que cuando acabe contrato se sume a la selección”. Las declaraciones de Rodrygo refuerzan la idea de que Ancelotti es considerado una opción valiosa para liderar la selección brasileña en el futuro.

Sustitución de Vinicius por Rodrygo en el partido Brasil vs Croacia, en el Mundial 2022. - Foto: REUTERS

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tiene como objetivo anunciar un acuerdo con el entrenador italiano Carlo Ancelotti antes de que finalice junio. Según fuentes cercanas a las negociaciones, las conversaciones entre ambas partes están en una etapa avanzada, con la intención de que Ancelotti asuma el cargo de seleccionador brasileño pero una vez concluya su contrato actual con el Real Madrid, que va hasta 2024.

Aunque varios medios brasileños aseguraron que Ancelotti y la CBF ya han alcanzado un acuerdo verbal para su llegada a la canarinha después de la próxima temporada europea, la federación brasileña aún no ha confirmado oficialmente esta información. Las especulaciones sobre la contratación de Ancelotti surgieron poco después de la salida de Tite, quien puso fin a su etapa como entrenador de la selección brasileña tras la eliminación en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar.

Carlo Ancelotti será el sucesor de Tite, según la prensa brasileña - Foto: Getty Images

El presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, llegó a admitir públicamente que Ancelotti era su “plan A” para reemplazar a Tite. Desde marzo pasado, la selección brasileña ha estado bajo la dirección interina de Ramon Menezes, entrenador del equipo Sub-20. Sin embargo, Brasil ha enfrentado dificultades en los partidos preparatorios, siendo su derrota más reciente el 4-2 ante Senegal, del pasado martes.

El Real Madrid ya tendría reemplazante para el banquillo

La incertidumbre sobre el futuro de Carlo Ancelotti como posible seleccionador de Brasil ha llevado al Real Madrid a considerar opciones de reemplazo. Según informes del periódico alemán Bild, el nombre que ha surgido como posible candidato es el de Xabi Alonso, actual director técnico del Bayer Leverkusen y una figura familiar en el club madrileño. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, se especula que Alonso podría llegar al Real Madrid en 2024, asumiendo un papel importante en el equipo técnico.

Xabi Alonso es conocido y apreciado por los aficionados del Real Madrid por su destacada carrera como jugador en el club. Durante su paso por el equipo merengue, Alonso disputó un total de 236 partidos, dejando una huella imborrable en el centro del campo con su visión de juego y su precisión en los pases. Su experiencia y conocimiento del club lo convierten en un candidato atractivo para ocupar un puesto en el cuerpo técnico.