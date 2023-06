Neymar, la nueva ‘bomba’ del Barcelona, tras el fracaso con Messi; ya hubo respuesta oficial

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que le hacía ilusión que Leo Messi volviera a ser jugador azulgrana y que el argentino era “el primero” que quería regresar, pero las circunstancias no se dieron y, al final, el ‘10′ terminó en el Inter de Miami, de la MLS de Estados Unidos.

De paso, también desmintió los rumores que salieron horas después de la decisión de Messi, sobre un supuesto ofrecimiento de Neymar para regresar al club, en este mercado de verano.

“La ilusión con Leo se ha generado, porque yo he hablado mucho con él. Nos hacía mucha ilusión a todas las partes. El primero era a él, luego a mi y luego al club. A todos, pero las circunstancias no se han dado”, apuntó Xavi en el canal de Jijantes FC en Twitch.

En este sentido, aseguró sin exponer conversaciones privadas, que la decisión dependió de Leo Messi. “Le hacía mucha ilusión, pero las circunstancias no han ayudado. Sin más. Le deseo lo mejor en Miami, es un amigo, hemos hablado mucho y le deseo lo mejor a él y a su familia”, se sinceró.

Xavi estaba ilusionado con el regreso de Lionel Messi a Barcelona. - Foto: Getty Images

“Es una decisión personal de Leo, y hay que respetarlo. Es el mejor jugador de la historia. Estaba convencido de que iríamos bien con Leo aquí, pero ya dije que dependía de él. Lo último que quiero es engañar al ‘culer’, al barcelonista”, aportó el técnico ‘culer’.

Además, apuntó que notó un cambio en Messi en los últimos días. “Noté que quizás no lo veía tan claro. Muchas veces nos falta empatía. Ser Leo Messi no tiene que ser fácil. Tenía que ser lo mejor en todo. Y dice ‘no lo he pasado bien estos dos años en París’”, aportó.

También reconoció que Messi necesitaba quitarse presión de encima e ir a un entorno cómodo para su familia. “Lo ha explicado muy bien él. Quiere bajar un poco el nivel de tensión y presión, que aquí al volver sería de 10 puntos otra vez. Quiere una vida más familiar”, apuntó.

Messi en uno de sus últimos partidos con el PSG. - Foto: PSG via Getty Images

Neymar no está en los planes

De ahora en adelante, el Barcelona enfocará sus esfuerzos en la venta de jugadores y cumplir con las exigencias del cuerpo técnico, que busca fortalecer el mediocampo y la defensa tras la salida de Busquets y Jordi Alba.

Ahora mismo, no tienen delanteros en mente, ni siquiera Neymar, quién, según el diario Sport, se ofreció a volver, luego de saber que Messi iría a Estados Unidos.

“Ah, ¿sí? Es una sorpresa”, aseguró sobre dicho rumor. “En teoría no está en la planificación. Lo aprecio mucho, pero hay otras prioridades. Los nombres los saben el presidente y la dirección deportiva. Tenemos claros los distintos escenarios. Quiero ser optimista siempre, de que nos podremos reforzar bien. Hay que encontrar soluciones para tener mejor plantilla que esta temporada”, desveló.

Neymar visitó hace poco Barcelona para celebrar el título de liga con sus excompañeros. - Foto: AFP

“Estamos planificando, me hace mucha ilusión poder competir el año que viene por todos los títulos. Tenemos que dar un paso más y reforzarnos muy bien. Estamos en una situación económica muy difícil, mucho. Hemos heredado una situación muy dura de ‘fair play’. Veremos cual es el objetivo, pero me hace ilusión poder reforzarnos muy bien y competir por todos los títulos, no solo los locales sino poder competir por la Champions”, explicó.

📺 DIRECTO @JijantesFC



🗣 Xavi sobre el rumor de una posible vuelta de Neymar al Barça:



🔗 ¡Entrevista directo en https://t.co/OGW0AKAWMl! pic.twitter.com/4j3OorzoCz — Jijantes FC (@JijantesFC) June 8, 2023

Lo importante, para Xavi, es que su equipo ya sabe lo que es triunfar y recoger trofeos. “El equipo ya ha aprendido a ganar y el ganar atrae ganar. Se sienten ganadores. Por eso es tan importante haber ganado esta Liga. Pero en Champions no competimos bien, mejor que en la temporada anterior. Pero tenemos que competir mejor. El Barça no se puede permitir el lujo de caer en fase de grupos”, se sinceró.

“Soy muy feliz porque hago lo que quiero, estoy donde quiero estar. Tengo una familia y dos hijos que son tesoro. Estoy en el Barça de entrenador, es lo que más feliz me hace”, concluyó.

Con información de Europa Press.