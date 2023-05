Kristina Lilley: quimioterapias afectan su memoria y ella lo confiesa con cómica anécdota

Kristina Lilley ha sido una de las actrices más queridas por los televidentes colombianos, gracias a su participación en la famosa serie Pasión de Gavilanes, donde interpretó a la mamá de las chicas Elizondo, Gabriela Acevedo de Elizondo, quien le hizo la vida imposible a los hermanos Reyes para luego aceptarlos en su familia y apoyar la felicidad de sus retoños.

La actriz Kristina Lilley se rapó la cabeza en su lucha contra el cáncer, todo lo mostró en un duro video. - Foto: Instagram @kristililley

Lilley es muy diferente a su personaje, sin embargo, hay una virtud que sí comparte con Gabriela y es el carácter fuerte que tienen para sobrevivir ante cualquier adversidad, como el cáncer que actualmente padece la actriz y cuyo proceso para erradicarlo ha mostrado a través de sus redes sociales, donde poco a poco ha dejado ver cómo ha cambiado su apariencia mientras se somete a los tratamientos pertinentes, pero también cómo ha aumentado su espiritualidad y su sentido del humor.

En uno de los videos más recientes que publicó en su cuenta oficial de Instagram, la actriz contó cómo se ha dado cuenta de los efectos colaterales que han surgido en su cuerpo a causa de las quimioterapias a las que se está sometiendo para erradicar el cáncer de mama que la aqueja. Uno de estos males secundarios es la afectación de la memoria, que se evidencia en olvidos frecuentes y lagunas mentales que se presentan sin previo aviso.

Kristina Lilley contó cómo enfrenta los días difíciles. - Foto: Captura de pantalla. Instagram @kristililley

Para muchos puede ser algo angustioso, sin embargo, para la actriz es algo que ella se toma con todo el humor del caso. Hace un par de días Kristina se encontraba hablando por teléfono y de pronto se acordó que había dejado el dispositivo móvil en el baño, lugar donde había estado minutos antes. La artista corrió como si no hubiera un mañana a buscar su celular mientras le decía a la persona que tenía en la línea lo que había pasado.

De un momento a otro, Lilley se dio cuenta de que había corrido desesperada por toda la casa buscando un aparato que ella misma tenía en sus manos y que estaba usando de forma simultánea, lo que desató una histeria colectiva entre ella, su interlocutor y todos los que estaban junto a ella en su hogar, ubicado en Estados Unidos.

“Tuve para reírme como media hora. Hasta en los momentos difíciles hay momentos muy cómicos. ¿Les ha pasado? Los leo”, atinó a decir Kristina entre risas al final de su video, dándole la oportunidad a sus más de 700 mil seguidores para que le cuenten sus propias anécdotas y le sigan dando el amor y el cariño que ella recibe agradecida y usa para afrontar lo arduo que es su actual estado de salud.

“Me encanta lo que compartes, en la profundidad de lo que estás viviendo. Te admiro y me inspiras mucho. Gracias 🔥💪💚😘”, “Sí, tal cual pasa muy seguido 😂 SOS una hermosa persona, DIOS contigo, PAZ y BIEN ❤”, “Así es, hay que sacar una sonrisa siempre”, Yo hace un mes terminé quimioterapias y tengo algunos olvidos… Pero algo que aprendí de este tratamiento es la paciencia y recibo cada cosa que viene de esa forma”, “Sí, a mí me ha pasado, lo busco y lo busco y lo tengo en la oreja😢😍”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la sección de la publicación.

No todos los videos de Lilley son cómicos. En la mayoría de ocasiones la actriz aprovecha sus redes para hacer reflexiones profundas y agradecimientos masivos a sus seguidores y a todos aquellos que la han acompañado en este duro camino. “Agradezco a todas las mujeres y a todas las personas que me han escrito y me dicen, cómo haces para ser tan fuerte en este proceso. Ustedes me dan mucha fortaleza y lo agradezco. Mi familia es el pilar más fuerte que tengo y agradezco que siempre estén conmigo”, expresó en uno de sus clip.

La actriz ha mostrado su proceso contra el cáncer en sus redes sociales. - Foto: Foto: Instagram @kristililley.

En otro de sus segmentos, Lilley también confesó que no todo es color de rosa y que a veces es complejo seguir adelante, pero jamás pierde la fe: “Así como tengo días fuertes, también tengo días difíciles. Cómo lidio con esos días. Pues acepto la emoción, la vivo, la honro y la dejo pasar. No me quedo ahí. Es natural y está bien… Gracias por acompañarme siempre, de verdad, con el amor más grande del mundo, se los agradezco… Feliz día”.