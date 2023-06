“Estoy muy cansada”: Kristina Lilley, de ‘Pasión de Gavilanes’, reveló cómo va su proceso tras superar el cáncer

A sus 59 años, la actriz colombo-estadounidense Kristina Lilley ha preocupado a miles de fanáticos de la televisión colombiana por su estado de salud. Hace siete meses, la celebridad anunció que había sido diagnosticada con cáncer de seno, tras lo que ha compartido en sus redes sociales cada uno de los pasos que ha completado en el proceso de tratamiento.

Conocida por su papel de Edelmira Carranza en ‘Pasión de gavilanes’, la histrión ha conmovido a miles con sus reflexiones durante el periodo de la enfermedad. Se ha pronunciado en diversas oportunidades, afirmando que este hecho le ha cambiado la vida por completo. Además, ha buscado dar aliento a quienes han pasado por lo mismo.

La actriz ha mostrado su proceso en redes sociales. Fotos: Instagram @kristililley. - Foto: Fotos: Instagram @kristililley.

“Muy buenos días a todos. Mi despertar de hoy es compartirles un poquito de todo esto que estoy pasando. Agradezco a todas las mujeres y a todas las personas que me han escrito y me dicen, cómo haces para ser tan fuerte en este proceso. Ustedes me dan mucha de la fortaleza y lo agradezco. Mi familia es el pilar más fuerte que tengo y agradezco que siempre estén conmigo,” dijo al comienzo de un video hace algunos meses.

A lo anterior, la intérprete agregó: “Así como tengo días fuertes, también tengo días difíciles. Cómo lidio con esos días. Pues acepto la emoción, la vivo, la honro y la dejo pasar. No me quedo ahí. Es natural y está bien”.

Con enigmas aún sobre su proceso de recuperación, Lilley ha agradecido más de una vez a su público. “Gracias por acompañarme siempre, de verdad, con el amor más grande del mundo, se los agradezco… Feliz día”.

Ahora, el pasado 20 de junio la artista reveló nuevos detalles de sus procedimientos médicos y del avance que ha tenido. “La quimioterapia la terminé el 19 de mayo y bueno, ya me está saliendo un poquito de pelo, lo único que me ha quedado realmente de rezago es que estoy muy cansada, me canso muy fácilmente, mucho cansancio, yo creo que es el cuerpo que está recuperándose, entonces, y toda vía falta cosas, pero bueno, un día a la vez, entonces por ahora quería decirle que aquí estoy y estoy mejorando cada día”, contó en una publicación de Instagram.

Si bien mencionó sentirse muy agotada por todo lo que las terapias causan en el organismo, la buena noticia fue que admitió ya haber finalizado una de las etapas más duras para pacientes de cáncer. Conectados a sus perfiles en redes sociales, los seguidores esperan por más novedades positivas día a día.

Kristina Lilley se ha mostrado bastante positiva y más después de una gran noticia. - Foto: Instagram: Kristina Lilley

Kristina Lilley: quimioterapias afectaron su memoria y ella lo confiesa con cómica anécdota

Si bien ya terminó ese proceso, este dejó secuelas. En otro de los videos más recientes que publicó en su cuenta oficial de Instagram, la actriz contó cómo se ha dado cuenta de los efectos colaterales que han surgido en su cuerpo a causa de las quimioterapias a las que se está sometiendo para erradicar el cáncer de mama que la aqueja. Uno de estos males secundarios es la afectación de la memoria, que se evidencia en olvidos frecuentes y lagunas mentales que se presentan sin previo aviso.

Para muchos puede ser algo angustioso, sin embargo, para la actriz es algo que ella se toma con todo el humor del caso. Hace un par de días Kristina se encontraba hablando por teléfono y de pronto se acordó que había dejado el dispositivo móvil en el baño , lugar donde había estado minutos antes. La artista corrió como si no hubiera un mañana a buscar su celular mientras le decía a la persona que tenía en la línea lo que había pasado.

La actriz Kristina Lilley se ha convertido en influencia para otros pacientes de cáncer. - Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: kristililley

De un momento a otro, Lilley se dio cuenta de que había corrido desesperada por toda la casa buscando un aparato que ella misma tenía en sus manos y que estaba usando de forma simultánea , lo que desató una histeria colectiva entre ella, su interlocutor y todos los que estaban junto a ella en su hogar, ubicado en Estados Unidos.

“Tuve para reírme como media hora. Hasta en los momentos difíciles hay momentos muy cómicos. ¿Les ha pasado? Los leo”, atinó a decir Kristina entre risas al final de su video, dándole la oportunidad a sus más de 700 mil seguidores para que le cuenten sus propias anécdotas y le sigan dando el amor y el cariño que ella recibe agradecida y usa para afrontar lo arduo que es su actual estado de salud.