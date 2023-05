“Cómo la vida me ha cambiado”: Kristina Lilley, en medio de su batalla contra el cáncer, recordó otras épocas de su vida

Los seres humanos a lo largo de la vida se ven enfrentados a diversos acontecimientos que pueden cambiar su vida en todo sentido y de manera radical. Uno de los procesos más difíciles para un ser humano es ser diagnosticado con algún tipo de cáncer; no solo por el riesgo de morir, sino por las secuelas y lo que cuesta enfrentar esta enfermedad en todo sentido, tanto en el ámbito emocional, espiritual, mental y físico.

Algunos meses atrás la actriz Kristina Lilley le contó a sus seguidores que padecía de un cáncer de cuello uterino, suceso que ya supero, pero que eventualmente le trae fuertes recaídas; es por esto que por medio de su cuenta personal en Instagram, la actriz hizo una conmemoración de su vida compartiendo varias fotografías.

Cabe mencionar que luego de haber superado el cáncer, la actriz de Pasión de Gavilanes tuvo que someterse a otro proceso de quimioterapia; con el fin de prevenir el resurgimiento de la enfermedad. Por medio de sus redes sociales, la mujer compartió un video en donde se rapaba su melena con el fin de anticiparse a las secuelas que deja en la mayoría de pacientes la quimio.

En los momentos compartidos por medio de las fotografías se le puede ver a Kristina grabando novelas y comerciales cuando era niña, leyendo, sin cabello y enfrentando el cáncer. Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, varios de ellos están cargados de admiración para la artista incluso hay quienes aseguran que oran a diario por su salud y pronta recuperación.

Kristina Lilley contó cómo enfrenta los días difíciles. - Foto: Captura de pantalla. Instagram @kristililley

“Eres bella porque lo eres y más ahora que transformas todo lo que está pasando en algo que nos enseña, que la vida no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con ella”, comentó Natasha Klauss compañera de set de Kristina, “sigues siendo hermosa de todas las formas te amo y te admiro mucho mi guerrera”, “hermosa en todas sus etapas”.

En medio de las fotografías aprovechó para compartir varias en las que se encuentra con sus compañeros de set en medio de la grabación de lo que fue Pasión de Gavilanes, novela muy querida por los colombianos, que aún la pueden observar por medio de la suscripción de diversas plataformas digitales.

Su lucha contra el cáncer

Días atrás, la actriz mencionó como hace para estar bien e intentar no desfallecer en medio de sus luchas contra el cáncer. Kristina menciono que el apoyo de sus seguidores y de su familia ha sido de vital importancia durante este proceso.

“Muy buenos días a todos. Mi despertar de hoy es compartirles un poquito de todo esto que estoy pasando. Agradezco a todas las mujeres y a todas las personas que me han escrito y me dicen, cómo haces para ser tan fuerte en este proceso. Ustedes me dan mucha de la fortaleza y lo agradezco. Mi familia es el pilar más fuerte que tengo y agradezco que siempre estén conmigo,” dijo al comienzo del vídeo.

La actriz confesó que no siempre amanece de buen ánimo ni se siente del todo optimista, sin embargo, aclaró que acostumbra a abrazar todas sus emociones pese a que algunas no sean tan amigables como parecen.

Kristina Lilley, actriz de "Pasión de Gavilanes 2". - Foto: Telemundo

“Así como tengo días fuertes, también tengo días difíciles. Cómo lidio con esos días. Pues acepto la emoción, la vivo, la honro y la dejo pasar. No me quedo ahí. Es natural y está bien”, añadió en un tono muy consiente.

Para finalizar, la actriz agradeció a quienes no la han dejado sola en este proceso y se han convertido en un pilar fundamental para sobrellevar de una mejor manera este duro padecimiento. “Gracias por acompañarme siempre, de verdad, con el amor más grande del mundo, se los agradezco… Feliz día”, concluyó la artista de 59 años entre lágrimas y una sonrisa.