Kristina Lilley muestra con valentía su cabeza rapada, mientras lucha contra el cáncer

La legendaria actriz Kristina Lilley conmocionó al país entero con la noticia de que vuelve a batallar contra el cáncer de mama, que hace ya varios años había superado con una fuerza innegable y un talante que se basó en su alegría, sus ganas de vivir y su espiritualidad firme.

Y hoy vuelve a relucir su fuerza con su segunda batalla, que ha afrontado con serenidad, algo de ansiedad, pero siempre con miras en superarla y seguir viviendo.

En sus redes sociales, Lilley ha compartido videos donde mantiene al tanto a sus más de 599 mil seguidores sobre los pasos que va dando en su batalla y los pormenores de estos, como el inicio de los tratamientos médicos que se tiene que realizar, como las quimioterapias, que tienen muchos efectos secundarios, entre ellos la caída del pelo.

Kristina Lilley, actriz de 'Pasión de gavilanes 2'. - Foto: Telemundo

La actriz, que consolidó su fama con la interpretación de Gabriela Acevedo de Elizondo en las series Pasión de Gavilanes 1 y 2, ya les había contado a sus seguidores que su cabello estaba empezando a caerse. Aunque ella tenía muy claro que eso iba a suceder más temprano que tarde, atinó a decir que nadie está “completamente preparado” para ello, siendo uno de los golpes duros de la enfermedad.

“Se me empezó a caer el pelo. Uno piensa que está preparado para esas cosas, pero no. Son bastante complejas, tristes, muy triste, perder el pelo es muy duro, pero bueno, ahí voy. Gracias por sus mensajes, son tan bonitos, los leo todos, yo les agradezco tanto, me da mucho ánimo y mucha alegría leerlos, gracias”, afirmó la actriz colombo-estadounidense.

Como si se tratara de la misma Gabriela de Elizondo, Kristina decidió tomar las riendas del asunto y raparse la cabeza, para dar el paso completo de una buena vez y para ello contó con la ayuda de uno de sus yernos, quien con una máquina eléctrica cumplió el cometido de la actriz.

La actriz ha mostrado su proceso contra el cáncer en sus redes sociales. Foto: Instagram @kristililley. - Foto: Foto: Instagram @kristililley.

“#midespertar un día difícil… Gracias a Dios fue en familia. Mi yerno me pasó la máquina. Verme es doloroso, pero me miré, lloré y he llorado, pero estoy viendo en mi mirada algo diferente… Valentía… Thank you Zach!!!!”, escribió Lilley en su video, que ya cuenta con más de 32 mil likes, que demuestran el apoyo de sus seguidores, y más de cuatro mil comentarios.

“Kris, terminarás de atravesar este nuevo camino y saldrás victoriosa ✨🙏🏾 Prosperidad en salud para ti, guerrera 🌷”; “Mi hermanita, declarate sana, estamos orando por tu recuperación. Y así será. Amén 🙏🏻 te quieroo”; “Kris preciosaaaaaaaa ♥️✨”; “Fuerza, valiente ❤️❤️ te amamos 😍”; “Kiki linda, la más bella entre las bellas!!! ❤️❤️❤️ El corazón más dulce, el alma más buena y el cuerpo más valiente. Abrazo Kikita!”; “Mi Kris hermosa, te amo! Nos estás enseñando a bailar bajo la la lluvia. Eres hermosa, valiente y poderosa” (sic), son algunos mensajes que le han dejado colegas y amigos a Lilley, como las actrices Aída Bossa, Yaneth Waldman, Cristina Umaña, Katherine Porto, Margarita Ortega y los influencers Los del Ñam.

Danna García le dedicó emotivo mensaje a Kristina Lilley

Kristina Lilley, que ha trabajado en numerosas producciones internacionales y nacionales, reiteró que su estado de salud es bueno y que espera que todo salga bien. Tras este sorpresivo anuncio, la artista recibió mensajes de apoyo de algunas personalidades de la farándula nacional. Una de las últimas en pronunciarse fue Danna García.

Danna García y Kristina Lilley actuaron juntas en 'Pasión de gavilanes' - Foto: Getty/Instagram: Kristina Lilley

La antioqueña, quien fue una de sus compañeras de set en Pasión de gavilanes, le dedicó un sentido mensaje a la colombo-estadounidense y aseguró que le encanta saber que se encuentra bien.

“Kris, te abrazo desde la distancia. Quería decirte que me encanta ver tus despertares. Te mando mucho amor y abrazos, besos a las niñas”, le escribió García a la experimentada actriz en la publicación, que se hizo viral rápidamente en las redes sociales.

La colombo-estadounidense también les compartió una pequeña reflexión a todas las mujeres que la siguen para que entiendan la importancia de hacerse el autoexamen y cuidarse con respecto a esta dura enfermedad.