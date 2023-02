La actriz no deja de sorprender y se mostró muy feliz con su nueva apariencia.

Megan Fox reapareció con drástico cambio de look

Megan Fox es una de las grandes actrices de Hollywood que han marcado distintas generaciones, no solo por la imagen que plasmó en la industria, sino por el talento que reflejó en los proyectos que participó.

La belleza y sensualidad de esta artista también la catapultaron a lo más alto de la escena internacional, llegando a participar en cintas como Transformers.

Megan Fox es actriz y modelo - Foto: Captura de pantallas de instagram / @sasha_banks_fans_1997

Esta versatilidad para personificar todo estilo de papeles la convirtió en toda una celebridad, conquistando a un público diferente y variado. Sin embargo, su ausencia durante algunos años la escondió de los reflectores y las productoras más grandes del momento.

Una vez se divorció de Austin Green, la también modelo volvió a brillar en el mundo del espectáculo, captando la atención de los curiosos con los cambios y decisiones que le dio a su vida, como su romance con el cantante Machine Gun Kelly.

Pero aunque no se le ha vuelto a ver en la pantalla grande, la modelo no deja de sorprender a sus más de 20 millones de seguidores en Instagram. Fue en esta red social donde Megan Fox reapareció y a través de varias historias publicadas dejó ver que había cambiado su look.

Se trata de algo totalmente diferente a lo que tenía hace unos meses, pues cortó su cabellera a la altura de los hombros y decidió cambiar la tonalidad de su pelo por un rubio en las puntas con una raíz un poco oscura. Además, no solo eso fue lo que sorprendió, la actriz quiso hacerse un flequillo que ayuda a resaltar sus ojos azules.

Megan Fox - Foto: @meganfox

En la actualidad, se encuentra grabando nuevos proyectos y mostrando una faceta que no se conocía. Su nuevo estilo y su forma de ser se han robado el protagonismo en los últimos años.

Además, su excéntrica relación con el cantante Machine Gun Kelly los ha llevado a ser catalogados como una de las parejas más famosas de la industria. Cabe recordar que los artistas se conocieron grabando la cinta Midnight in the Swichgrass. Antes de esta cinta, los famosos se habían visto por casualidad años atrás. Sin embargo, una vez se toparon de frente, tuvieron una conexión que hoy en día sigue guiando su vida.

Tal es el amor que se tienen el uno por el otro que ambos afirman ser dos partes de la misma alma. Aseguran no poder estar el uno sin el otro.

Su historia de amor está mejor que nunca y en enero de este año decidieron comprometerse de la forma más romántica posible. El también actor le propuso matrimonio bajo un árbol en el que un año atrás habían estado y de este salió un interludio en el álbum musical llamado Tickets to my Downfall.

No obstante, lo que llamó la atención de todo fue el hecho de que bebieron sangre el uno del otro como parte de un ritual.

La pareja ha dado mucho de qué hablar. - Foto: Getty Images for iHeartMedia

Recientemente, la actriz de 36 años hizo una publicación que dejó pensando a sus seguidores sobre si se trata de algo real o una broma. Y tiene que ver con sus gustos y preferencias sexuales, sobre todo, debido a que nunca ha negado que también le gustan las mujeres.

En ese sentido, respecto a los rumores de una ruptura con el músico, la actriz confirmó que la relación no solo continúa, sino que están buscando a una tercera persona para que la integre. La idea es que sea una mujer, según lo publicó la propia protagonista de Transformers en su cuenta de Instagram, en donde ya suma más de 20,7 millones de seguidores.

“Actualmente, estoy buscando novia. Por favor, envíen solicitudes al DM”, fue la frase que escribió la actriz estadounidense en un post de Instagram, que acompañó con una fotografía suya en la que luce un escote pronunciado, de lo que sería un brasier de bikini, y un sombrero de color púrpura.