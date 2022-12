“Me tocó dormir en el suelo”: actor de ‘Pasión de Gavilanes’ atraviesa días difíciles en Estados Unidos

Uno de los actores más reconocidos de la pantalla chica y de la famosa novela colombiana Pasión de Gavilanes es Andrés Felipe Martínez, quien hizo el papel antagónico de Malcolm Ríos. El actor caleño también ha participado en otras telenovelas reconocidas como Verdad oculta, Operación Pacífico y Enfermeras.

Actualmente, Martínez ha estado ausente y no se ha visto en ninguna otra producción, pues está atravesando un duro momento. Luego de una compleja situación económica en Colombia, el actor colombiano se vio obligado a vender sus pertenencias y mudarse a Estados Unidos para buscar un mejor futuro para sus hijos.

El actor caleño abrió su corazón y le contó al programa La Red de Caracol Televisión la travesía que ha tenido que vivir en Miami y por qué se fue a trabajar como cualquier otro migrante, a pesar de su reconocida trayectoria actoral. Martínez confesó que le ha tocado hacer aseo en casas y ahora labora en una empresa de envíos.

“A veces me preguntó qué estoy haciendo acá. La falta de mis hijos es una cosa atroz y hay momentos de crisis profunda, pero lo importante es luchar por ellos”, relató el actor.

Entre tanto, Martínez, de 60 años, contó que desde su experiencia, en Estados Unidos, “se sufre mucho”, pero tuvo que tomar la decisión de irse a ese lugar porque el trabajo que tenía en Colombia no le alcanza para comer. Ahora, con muchos esfuerzos, el actor sí puede ahorrar lo que gana en Miami para tener por lo menos un sustento para sus hijos.

“Yo ahorro en la comida porque casi no como y ahorro en la vivienda porque vivo con otras personas”, dijo en el programa.

Entre las situaciones más difíciles que ha tenido que vivir el actor colombiano es dormir en el piso. “Me tocó dormir en el suelo porque prefería quedarme en un sitio específico y no regresar a mi casa porque me costaba tiempo y dólares”, expresó.

Este tipo de altibajos no lo han dejado decaer; por lo contrario, le han dado fortaleza para seguir adelante a pesar de la soledad que siente sin poder estar con sus hijos.

“Cuando hablo con mis hijos, siento la soledad más grande. Eso me parte el corazón, me hace sentir que las fuerzas me faltan y me provoca salir corriendo a abrazarlos. Pero sé que si hago eso mis hijos se van a quedar sin futuro y al cabo de dos meses nos vamos a morir de hambre. Es un sacrificio”, reveló el actor.

Al conocer esta conmovedora historia, los presentadores del programa se conmovieron con la situación que está viviendo el actor y le enviaron un mensaje de apoyo y lucha. “Qué duro, pero qué otra muestra de amor puede haber que sacrificarse por los seres amados”.

Mary Méndez y Juan Carlos Giraldo se besaron en ‘La red’; para muchos fue un momento “incómodo”

Uno de los programas que ha permanecido por años en la franja de los fines de semana de la televisión colombiana es el formato de entretenimiento y chismes que se conoce como La red. La popularidad de esta propuesta del canal Caracol no solo se debe a los televidentes, sino también a los seguidores que han logrado acumular en Instagram, donde ya superan los dos millones, tal como si se tratase de un famoso o una celebridad de la farándula nacional.

Cada fin de semana, Carlos Vargas, Mary Méndez, Frank Solano, Carlos Giraldo y Juan Carlos Giraldo son los encargados de dar a conocer lo que transcurrió y pasó en el mundo del entretenimiento.

En La red, los presentadores hacen halagos, críticas y comparten entre sí. Incluso, cuando pasa algo inusual, debido a la permanencia y trayectoria, en redes sociales el nombre del formato de TV y de cada uno de los hosts comienza a ser mencionado.

Precisamente, debido a la popularidad del programa, en pleno set dos de sus presentadores se dieron un pico en la boca, luego de anunciar la cercanía con la que algunas celebridades son captadas por los paparazis. En esta oportunidad, Mary Méndez y Juan Carlos Giraldo fueron los que protagonizaron la escena, algo que generó un sin fin de comentarios por parte de los cibernautas.

Todo quedó publicado en un video que el mismo formato subió a su perfil de Instagram. En la pieza audiovisual, la única mujer presentadora de La red, Mary Méndez, expresó en la transmisión de este sábado: “Vea, por ejemplo, Juan Carlos Giraldo y yo, miren”, manifestó y procedió a acercar su boca con la de su compañero de set.

Entretanto, el reconocido periodista Carlos Vargas agregó: “No, mi amor, eso se ve que Juan Carlos está borracho y se le dio por ‘rumbearse’ con una mujer... Mire cómo le coge la cola a Mary, vean”.

Luego de esto, los dos presentadores de entretenimiento se besaron. Para muchos de los seguidores y televidentes se notó la tensión del momento, mientras que otros comentaron que solo fue una puesta en escena o ‘show’.