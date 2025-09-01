Katherine Porto pasó susto en vuelo por amenazas de un pasajero; mostró momentos de angustia

El pasado 31 de agosto, varios pasajeros de un vuelo que cubría la ruta Bucaramanga - Bogotá, relataron los momentos de angustia que pasaron por el inesperado comportamiento de un hombre, quien, al parecer, estuvo lanzando amenazas a todos aquellos que se encontraban en la aeronave. Las actitudes del joven alarmaron, al punto de que tuvieron que bajar a las personas para garantizar su seguridad.

Una de las que iba en dicho viaje era Katherine Porto, reconocida actriz, quien no dudó en relatar y registrar lo que estaba sucediendo. A través de redes sociales, la celebridad mostró la tensión que se apoderó del lugar, ya que muchos no sabían cómo actuar ante lo ocurrido.

La famosa plasmó cómo el joven, que vestía gorra y atuendo oscuro, se ubica en el pasillo y se queda observando a sus compañeros de vuelo. Los empleados de la aerolínea trataron de manejar todo con calma, pidiéndole que abandonara el avión y así permitir el despegue.

En una de las historias se detalló cómo Katherine Porto relataba que el sujeto les había dicho que a ninguno le convenía que él se quedara en la aeronave, despertando incertidumbre y preocupación en algunos, quienes no querían quedarse allí.

“Estoy en un vuelo de Bucaramanga a Bogotá, y este chico nos amenaza, dice que no nos conviene viajar en este avión. Que nosotros votemos si se queda o se baja, nos amenaza y estamos encerrados en el avión”, escribió en un post.

Aunque la mayoría de pasajeros tomaron sus cosas para descender y no viajar, una de las tripulantes tomó el control y le pidió a todos que se sentaran en sus respectivos asientos. Varios manifestaron su descontento, pues no deseaban quedarse en este sitio tras lo dicho por el hombre.

“Les estoy dando la oportunidad otra vez. ¿No les doy la oportunidad? ¿No les doy la oportunidad? Tengan cuidado con lo que hacen”, dijo el joven.

Casi una hora después de todo lo ocurrido, se confirmó que la aerolínea permitió que bajaran del avión, pues habían llegado las autoridades a manejar la situación. La artista comentó que el joven había hecho énfasis en que no les convenía viajar con él porque quería ver a su familia, y en caso de que ellos quisieran ver a sus seres queridos, lo mejor era que no lo dejaran viajar.

“El muchacho empezó a caminar dentro del avión, a decir que su familia estaba en peligro. Empezó a decirnos que nos preocupáramos por la de nosotros y a preguntarnos si se quedaba o no en el avión, sugiriendo de alguna manera que había algún riesgo para nosotros”, dijo la exconcejal de Bogotá, Gloria Díaz, quien también estaba en el avión.