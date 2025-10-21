Gente
Katherine Porto sufrió dolorosa pérdida y envió emotivo mensaje: “Te amaré por siempre”
La actriz y modelo cartagenera expresó a través de sus redes sociales la partida de su mascota Rossi.
Katherine Porto, reconocida actriz colombiana y empresaria, atraviesa un momento de profunda tristeza tras la pérdida de su gata Rossi, a quien cariñosamente llamaba su compañera inseparable.
La actriz se ha destacado en diversos papeles en programas de televisión como La diosa coronada, La viuda negra, Manual para ser feliz, Bolívar, Pasión de gavilanes, Primate, entre otras.
La cartagenera, quien también ha incursionado en el mundo del emprendimiento con su marca de Match Amor, compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje dirigido a su fiel amiga: “Te amaré por siempre. Gracias por el amor que nos diste, Rossi, ese jamás morirá”. La publicación ha conmovido a sus seguidores, quienes expresan su apoyo en estos momentos difíciles.
Katherine Porto, nacida en Cartagena en 1977, se hizo famosa inicialmente por su trabajo en televisión, donde debutó como presentadora de noticias a los 18 años y, posteriormente, participó en diversas telenovelas, series y programas, consolidando su talento en la pantalla chica. Además, ha sabido reinventarse y hoy en día es una figura referente en temas de bienestar emocional y amor propio, con la publicación de su libro Microdosis de amor propio, en el que comparte su proceso personal de sanación y crecimiento interior.
No solo es conocida por su versatilidad en el medio audiovisual, sino también por su faceta como coach espiritual, certificada en diversas áreas como respiración, meditación y salud holística. Sobre este tema, la actriz le contó a SEMANA que “rehabilitar el amor propio, como lo digo en mi libro, es un acto de amor y necesitamos rehabilitarlo, porque por mucho tiempo hemos creído que el amor está afuera, siempre estamos buscando que alguien nos quiera y que nos dé amor, pero resulta que no nos han enseñado a darnos amor a nosotros mismos; no nos estamos dando a nosotros mismos ni un poquito de lo que queremos que los otros nos den y eso es porque nunca nos enseñaron a gestionar nuestras emociones".
Su marca, que lanzó hace varios años, refleja su interés por la salud y el bienestar, promoviendo un estilo de vida saludable para sus seguidores.
A lo largo de su carrera, Katherine ha cambiado su look y ha enfrentado múltiples desafíos, desde su ingreso a los medios hasta sus crisis personales, siempre con una actitud resiliente. En varias entrevistas, ha reconocido que su verdadera pasión siempre ha sido la comunicación y la actuación, además de su misión de transmitir mensajes de amor y autoconocimiento.
En este momento difícil, Katherine Porto ha recibido el apoyo de sus amigos y seguidores, quienes envían mensajes de cariño y energía positiva para que pueda superar esta pérdida, recordando que el amor hacia sus mascotas deja huellas imborrables en el alma.