Pareja de Juanda Caribe se pronunció tras rumores de infidelidad; aclaró decisión que tomaría: “Me enteré como todos”

Sheila Gandara realizó una transmisión en vivo, donde comentó sobre las polémicas que rodeaban su relación.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

28 de febrero de 2026, 4:56 p. m.
Juanda Caribe y su pareja, Sheila Gandara.
Juanda Caribe y su pareja, Sheila Gandara. Foto: Instagram @juandacaribeshow

Durante la tarde del viernes 27 de febrero, Sheila Gandara, esposa de Juanda Caribe, quien forma parte del elenco actual de La casa de los famosos Colombia, realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok.

En este espacio interactivo, la mujer atendió inquietudes de los seguidores del programa, enfocándose especialmente en las actitudes y decisiones que ha mostrado su pareja dentro del reality emitido por el Canal RCN.

Tras días donde se ha especulado sobre las decisiones que tomaría por las supuestas infidelidades del creador de contenido, Sheila aprovechó la charla con los curiosos y aclaró varios puntos de su realidad.

La pareja de Juanda Caribe se dirigió a los usuarios de plataformas digitales, indicando que se había enterado de los rumores de la misma forma que todo el mundo. Allí aseguró que se metió en esta transmisión para interactuar, sin imaginarse la ola de opiniones al respecto.

“Todo el mundo sabe, pero es complejo. Yo me enteré como todos. Lo hablaré en su momento con él”, comentó.

“Tengo Twitter o X, me salen cosas ahí, pero no veo eso. Vengo a hablar con ustedes porque tenía rato y estaba aburrida”, agregó.

Al ser cuestionada sobre una posible decisión que tomó de terminar las cosas, Sheila Gandara fue contundente al indicar que no hablaría de estos temas con gente externa, además de que no haría nada sin primero dialogar con su pareja.

Todo es que quieren saber una decisión que yo tome a la ligera y yo no voy a tomar esa decisión con ustedes. No quiero hablar de nada sin antes yo hablar con él, ¿sí me entienden?”, dijo.

Pese a la insistencia de los seguidores de que reaccionara, la mujer fue clara en que los problemas se hablaban en casa y no de manera pública, por lo que solo revelaría su decisión tras lo que sucedía en La casa de los famosos 3.

“Las personas que hacen cosas, terminan asumiendo las consecuencias de sus actos (...) Los trapos se lavan en casa... El día que esté preparada para contarles lo haré, con lujos de detalles. Eso pasó hace nada; por más que sea, cuesta hablar”, apuntó.

“No necesito hablar ni decir nada. Cada quien sabe qué pasa en su casa”, añadió.

Estas palabras fueron base para entender que Sheila Gandara no tomaría ninguna decisión hasta que Caribe saliera del formato y retomara su vida, enfrentando lo que se publicó de él.

