Esposa de Juanda Caribe se pronunció tras cruda polémica en ‘La casa de los famosos 3′: “Las pruebas se transforman”

Durante el capítulo transmitido el domingo 15 de febrero, fecha en la que se confirmó la salida del participante puertorriqueño Jay Torres, se llevó a cabo una nueva edición de la dinámica de “congelados” en La casa de los famosos Colombia, la cual generó tensión y múltiples reacciones dentro y fuera del reality. En esta oportunidad, el momento estuvo centrado en la creadora de contenido Alexa Torrex, quien recibió una visita inesperada que alteró por completo la calma del lugar.

El invitado fue Jhorman Toloza, su prometido, quien ingresó inicialmente con un discurso lleno de afecto, respaldo emocional y palabras de aliento dirigidas a su pareja. No obstante, el ambiente dio un giro abrupto cuando el visitante decidió encarar a Juanda Caribe, concursante con el que Alexa había tenido varios cruces y tensiones en episodios recientes.

Tras concluir la dinámica, Juanda reaccionó visiblemente incómodo ante lo sucedido y no dudó en expresar su inconformidad frente a sus compañeros y a las cámaras. El participante aseguró que los señalamientos hechos en su contra no eran ciertos y recalcó que jamás actuó de la manera en que fue acusado, dejando claro que el conflicto sigue latente y que la convivencia dentro de la casa continúa marcada por roces y confrontaciones.

La producción pasó el video en el capítulo y mostró lo que realmente ocurrió entre los participantes, permitiendo que se abriera un debate real dentro y fuera de la convivencia. Muchos aseguraron que fue problema de Alexa al interpretar mal, mientras que otros la apoyaron por la reacción del creador de contenido.

Sin embargo, recientemente, las miradas de los curiosos se posaron en Sheila Gandara, esposa y madre de la hija de Juanda Caribe, quien recurrió a redes sociales para pronunciarse en medio de la polémica.

La mujer no tocó a profundidad el tema, pero sí enmarcó el apoyo que le dio a su pareja sentimental, afirmando que creía completamente lo que hacía dentro del formato.

“Te admiro por tu capacidad de seguir adelante, de no rendirte, de aprender y crecer incluso en los momentos más retadores. Eso es lo que te hace grande. Eres un soñador que no se conforma; nuestra hija y yo somos tu casa, tu raíz, tu impulso; aquí siempre vas a encontrar paz, apoyo y amor incondicional”, afirmó.

En el post, donde ubicó fotos junto a él, la mujer dejó unas palabras certeras con las que destacaba lo buen ser humano que era su compañero. Allí siguió plasmando lo bien que lo veía, tomando estos tropiezos como lecciones y bendiciones.

“Eres un ser humano. Sientes, te equivocas, aprendes, evolucionas. Y eso no te resta valor, te hace real. La vida a veces sacude, pero también fortalece. Y yo creo profundamente en ti, en tu capacidad de crecer, de levantarte y de convertir cada experiencia en aprendizaje y, sobre todo, confío en el propósito que Dios tiene contigo. Conoce tu corazón, tus intenciones y tus luchas. Y cuando uno camina de su mano, incluso las pruebas se transforman en bendiciones”, concluyó.