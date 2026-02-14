Lady Noriega se despacha en SEMANA antes de su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Yo no tengo pelos en la lengua”

La actriz y cantante Lady Noriega habló en entrevista con SEMANA sobre lo que será su competencia de La casa de los famosos Colombia, cuando ya ha transcurrido más de un mes desde el estreno de su tercera temporada.

Sobre su ingreso al programa, el cual podría ser el lunes 16 de febrero, Noriega reconoció que enfrenta el formato con expectativa y cautela de lo que pueda ser su participación dentro de este reality show.

“A mí lo único que me asusta de ir a un formato como La casa de los famosos es que a veces salgo con unas cosas que yo misma me asusto, que digo: ‘Ay, yo no tenía eso planeado ni pensado, se me chispoteó, se me salió’, y ese tipo de cosas impredecibles y sorpresivas obedecen a detonantes que se salen de mis manos”, expresó.

La artista señaló que no tiene prevenciones frente a los actuales participantes, pues aseguró que ingresará “totalmente desprevenida”. Indicó que ha conocido información a través de comentarios de terceros y redes sociales, pero que prefiere formarse una opinión propia dentro de la convivencia.

“No tengo ningún tipo de prevención, no siento ni frío ni calor, no tengo como indisposición con alguno, nada, para nada, o sea, quiero escucharlos, quiero conocerlos, quiero aprender”, agregó.

Sobre los participantes como Valentino o Alexa, quienes han sido polémicos en la competencia, afirmó que ha escuchado referencias, aunque insistió en que no tiene juicios previos.

“Tengo una percepción de lo que la gente dice de ellos, pero no es algo mío, entonces yo quiero entrar, conocerlos y hacerme una opinión propia de quiénes son realmente o qué es lo que pasa con la dinámica de ellos, porque la gente ya la tiene muy clara”, mencionó al respecto.

En cuanto a posibles alianzas, mencionó afinidades con algunas concursantes, donde destacó que se identifica con Manuela por su perfil como madre y trabajadora, y con Yuli, por su historia relacionada con el bullying y el fortalecimiento personal.

“Este tipo de cosas hacen clic conmigo, entonces yo creo que hay que dejar que las cosas se den orgánicamente, pero que definitivamente, mientras más los escucho y más los conozco, más encuentro interés en saber quiénes son estas personas que están ahí”, dijo al referirse a Yuli y Manuela.

Sobre su temperamento, indicó que le afectan las injusticias y las actitudes manipuladoras, pero sostuvo que los límites deben marcarse con respeto.

“A mí me da mucha rabia las injusticias y me da mucha rabia la gente como manipuladora, como cuando empiezan como a jugarle al cuento de la manipulación y la cizaña. Uy, Dios mío, no, esa vaina es grave conmigo porque yo no tengo pelos en la lengua para decirle a una persona: No, por esto y por esto, y no me vengas a decir esto porque ya me habías dicho esto otro y a mí no me gusta la gente golpear, entonces ese tipo de cosas como que conmigo no, pero ese tipo de cosas también tienen que hacerse con respeto, tú no tienes por qué ni agredir ni pisotear a nadie para decir tus límites o tus posturas”, sostuvo en entrevista con SEMANA.

También reveló que la propuesta para ingresar al reality llegó una semana antes de que el Canal RCN confirmara su participación, donde su familia influyó en la decisión.