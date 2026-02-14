Gente

Lady Noriega se despacha en SEMANA antes de su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Yo no tengo pelos en la lengua”

La actriz y cantante habló sobre su llegada al ‘reality’, sus expectativas frente a los participantes y los límites que marcará en la convivencia.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

14 de febrero de 2026, 12:42 p. m.
Lady Noriega, nueva integrante de 'La casa de los famosos Colombia’.
Lady Noriega, nueva integrante de 'La casa de los famosos Colombia’. Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil @canalrcn

La actriz y cantante Lady Noriega habló en entrevista con SEMANA sobre lo que será su competencia de La casa de los famosos Colombia, cuando ya ha transcurrido más de un mes desde el estreno de su tercera temporada.

Sobre su ingreso al programa, el cual podría ser el lunes 16 de febrero, Noriega reconoció que enfrenta el formato con expectativa y cautela de lo que pueda ser su participación dentro de este reality show.

Actores de ‘Vecinos’ y ‘Pasión de gavilanes’ llegan a ‘La casa de los famosos’; causaron polémica

“A mí lo único que me asusta de ir a un formato como La casa de los famosos es que a veces salgo con unas cosas que yo misma me asusto, que digo: ‘Ay, yo no tenía eso planeado ni pensado, se me chispoteó, se me salió’, y ese tipo de cosas impredecibles y sorpresivas obedecen a detonantes que se salen de mis manos”, expresó.

La artista señaló que no tiene prevenciones frente a los actuales participantes, pues aseguró que ingresará “totalmente desprevenida”. Indicó que ha conocido información a través de comentarios de terceros y redes sociales, pero que prefiere formarse una opinión propia dentro de la convivencia.

Gente

Lady Tabares confirmó muerte de recordado actor de ‘La vendedora de rosas’: “Se ha ido a los brazos del señor’

Gente

Agenda del Carnaval de Barranquilla 2026: estas son las actividades del 14 al 17 de febrero en ‘La Arenosa’

Gente

Michelle Char recibió su ‘Esmeralda Caribe’ y fue coronada como la reina del Carnaval de Barranquilla 2026 en un viaje musical

Gente

Horóscopo para este sábado, 14 de febrero, día de San Valentín, según Nana Calistar

Gente

Koral Costa rompió el silencio y destapó detalle sobre su ruptura amorosa con ‘Bola 8′; aclaró infidelidad

Gente

Michelle Char, la reina del Carnaval de Barranquilla que honra su herencia familiar, “estaba asustada por el apellido”

Gente

Vanessa de la Torre debuta como novelista con ’El olor del fin del mundo’, un libro sobre un amor clandestino en pleno COVID-19

Gente

Lady Noriega expuso a quien le aconsejó la cirugía de biopolímeros y dejó triste confesión: “Me han tenido que quitar, coser, sacar”

Gente

Lady Noriega, de luto por dolorosa pérdida que golpeó su vida: “Me despido de ti”

Gente

Lady Noriega destapó la ‘mala experiencia’ que vivió cuando grabó con el actor Mauricio Urquijo, ¿qué pasó?

“No tengo ningún tipo de prevención, no siento ni frío ni calor, no tengo como indisposición con alguno, nada, para nada, o sea, quiero escucharlos, quiero conocerlos, quiero aprender”, agregó.

Sobre los participantes como Valentino o Alexa, quienes han sido polémicos en la competencia, afirmó que ha escuchado referencias, aunque insistió en que no tiene juicios previos.

“Tengo una percepción de lo que la gente dice de ellos, pero no es algo mío, entonces yo quiero entrar, conocerlos y hacerme una opinión propia de quiénes son realmente o qué es lo que pasa con la dinámica de ellos, porque la gente ya la tiene muy clara”, mencionó al respecto.

Lady Noriega
Actriz y cantante Lady Noriega. Foto: Andrés Reina

En cuanto a posibles alianzas, mencionó afinidades con algunas concursantes, donde destacó que se identifica con Manuela por su perfil como madre y trabajadora, y con Yuli, por su historia relacionada con el bullying y el fortalecimiento personal.

“Este tipo de cosas hacen clic conmigo, entonces yo creo que hay que dejar que las cosas se den orgánicamente, pero que definitivamente, mientras más los escucho y más los conozco, más encuentro interés en saber quiénes son estas personas que están ahí”, dijo al referirse a Yuli y Manuela.

Sobre su temperamento, indicó que le afectan las injusticias y las actitudes manipuladoras, pero sostuvo que los límites deben marcarse con respeto.

“A mí me da mucha rabia las injusticias y me da mucha rabia la gente como manipuladora, como cuando empiezan como a jugarle al cuento de la manipulación y la cizaña. Uy, Dios mío, no, esa vaina es grave conmigo porque yo no tengo pelos en la lengua para decirle a una persona: No, por esto y por esto, y no me vengas a decir esto porque ya me habías dicho esto otro y a mí no me gusta la gente golpear, entonces ese tipo de cosas como que conmigo no, pero ese tipo de cosas también tienen que hacerse con respeto, tú no tienes por qué ni agredir ni pisotear a nadie para decir tus límites o tus posturas”, sostuvo en entrevista con SEMANA.

También reveló que la propuesta para ingresar al reality llegó una semana antes de que el Canal RCN confirmara su participación, donde su familia influyó en la decisión.

Más de Gente

Lady Tabares reapareció, luego de atravesar dolorosa pérdida

Lady Tabares confirmó muerte de recordado actor de ‘La vendedora de rosas’: “Se ha ido a los brazos del señor’

Lady Noriega, nueva integrante de 'La casa de los famosos Colombia’.

Lady Noriega se despacha en SEMANA antes de su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Yo no tengo pelos en la lengua”

700 artistas en escena y un despliegue histórico dan inicio al Carnaval de Barranquilla

Agenda del Carnaval de Barranquilla 2026: estas son las actividades del 14 al 17 de febrero en ‘La Arenosa’

Michelle Char fue coronada como la reina del Carnaval de Barranquilla 2026.

Michelle Char recibió su ‘Esmeralda Caribe’ y fue coronada como la reina del Carnaval de Barranquilla 2026 en un viaje musical

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy

Horóscopo para este sábado, 14 de febrero, día de San Valentín, según Nana Calistar

Koral Costa, esposa de Omar Murillo envío mensaje a los televidentes de 'La casa de los famosos'.

Koral Costa rompió el silencio y destapó detalle sobre su ruptura amorosa con ‘Bola 8′; aclaró infidelidad

Michelle Char Fernández es la tercera reina del Carnaval de Barranquilla proveniente de la familia Char.

Michelle Char, la reina del Carnaval de Barranquilla que honra su herencia familiar, “estaba asustada por el apellido”

El lanzamiento oficial de El olor del fin del mundo se realizó el 12 de febrero en el Gimnasio Moderno junto a la periodista María Elvira Arango.

Vanessa de la Torre debuta como novelista con ’El olor del fin del mundo’, un libro sobre un amor clandestino en pleno COVID-19

Hijo de Pablo Escobar tendrá su propia serie en Disney+, detalles sobre el polémico estreno

Emilio Valencia y Karol G.

Chef del restaurante de Karol G reveló la verdad detrás del negocio de la artista: “Es la clave”

Noticias Destacadas