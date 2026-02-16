Gente

Desconcierto por decisión radical de Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos 3′; le daría giro al juego: “Me voy”

El creador de contenido no dudó en hablar desde su perspectiva, explicando los motivos de este camino que tomaría.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

16 de febrero de 2026, 5:56 p. m.
Juanda Caribe tomaría decisión
Juanda Caribe tomaría decisión Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Tras cumplirse un mes de encierro en La casa de los famosos Colombia, la tensión entre los participantes no ha dado tregua. La falta de contacto con el exterior, sumada a la convivencia permanente, ha intensificado las emociones y provocado que cada situación se viva con mayor sensibilidad, derivando en constantes discusiones, roces y momentos de alta carga emocional.

En el episodio emitido el domingo 15 de febrero, jornada en la que fue eliminado el puertorriqueño Jay Torres, se presentó una nueva dinámica de ‘congelados’ que no pasó desapercibida. En esta ocasión, la protagonista fue la creadora de contenido Alexa Torrex, quien recibió una visita que cambió por completo el ambiente dentro de la casa.

El encargado de ingresar fue Jhorman Toloza, su prometido, quien inicialmente aprovechó el espacio para dedicarle mensajes cargados de cariño y apoyo. Sin embargo, el tono del encuentro cambió cuando el visitante dirigió fuertes palabras hacia Juanda Caribe, participante que en episodios recientes había protagonizado varios desacuerdos con Alexa.

Una vez finalizó la dinámica, Juanda no ocultó su incomodidad y expresó su molestia frente a lo ocurrido. Según manifestó, las acusaciones hechas en su contra no correspondían a la realidad y aseguró que nunca incurrió en las acciones que le fueron señaladas, dejando claro que el conflicto estaba lejos de cerrarse dentro de la casa más vigilada del país.

“Como este programa se rige bajo la Constitución colombiana, te doy 24 horas para que muestres a Colombia, tu equipo y el que sea, que yo te dije que te iba a hacer sexo or... como él me acusó aquí. Escúchame, si no se retracta , que se prepare porque me voy con todo”, concluyó Juanda Caribe.

Sin embargo, tras este fuerte encontrón con la santandereana, el artista no se contuvo y se mostró bastante indispuesto en el formato, soltando palabras con las que anunciaba una decisión radical dentro del juego.

Juanda Caribe sostuvo una conversación con Maiker, Beba y Mariana Zapata, revelando que había hablado con El Jefe para salir del reality, sin importarle las consecuencias que tenía que correr. Su actitud fue bastante clara, señalando que no se quedaría por ninguna razón tras lo ocurrido.

Decisión de Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos 3′

Beba: “Juanda, ¿cómo estás?”

Juanda: “Esperando a ver qué”

Beba: “¿No te han dicho nada, nada?

Juanda: “Que iban a entrar a reunión, y que ya venían”

Maiker: “Con El Jefe...”

Juanda: “Reunión ellos, en el canal”

Juanda: “Me voy”

Beba: “¿De verdad?”

Juanda: “Yo me quiero ir, yo pago la cláusula. Me encargo desde afuera” (Refiriéndose a Alexa)

Beba: “¿No es darle gusto?”

Juanda: “No estoy a gusto aquí, no voy a poner mi bienestar por estar aquí”

Este camino marcaría un antes y un después en la competencia, teniendo en cuenta que ya Marcela Reyes renunció y Johanna Fadul fue expulsada. De ser así, habría que ver cuáles son las medidas que toma la producción.

Noticias Destacadas