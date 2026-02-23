Gente

Polémico comentario de Juanda Caribe en medio de rumores de supuesta crisis con su pareja: “No pasaba hambre”

El participante habló de su vida en ‘La casa de los famosos′ y llevó a diversas reacciones.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

23 de febrero de 2026, 10:01 a. m.
Juanda Caribe dijo polémica frase en 'La casa de los famosos'.
Juanda Caribe se ubicó como uno de los participantes de La casa de los famosos 3 más comentados y polémicos de la temporada, precisamente por sus estrategias, su comportamiento y sus reacciones. El humorista no ha dudado en plasmar su talento, intentando dejar huella con movimientos inesperados y jugadas en la competencia.

Sin embargo, tras un choque con Alexa Torrex, el artista no logró salvarse de una ola de opiniones en redes sociales, donde muchas personas lo acusaron de lanzar gestos con doble sentido. Otros lo defendieron y manifestaron su descontento con el problema, indicando que no merecía este ‘hate’ (odio).

Aunque dentro de La casa de los famosos no existe conocimiento de lo que sucede afuera, en plataformas digitales aseguraron que la pareja de Juanda Caribe habría tomado decisiones inesperadas con respecto a la relación, tras unas pruebas de supuestos coqueteos de él con una creadora de contenido.

Juanda Caribe quedó envuelto en polémica por presuntos mensajes comprometedores
Juanda Caribe quedó envuelto en polémica por presuntos mensajes comprometedores Foto: x
Sorpresa en eliminación de ‘La casa de los famosos’; uno de los favoritos quedó por fuera y tomó decisión

Pese a que esto no ha sido confirmado o comprobado, Sheila Gandara ocultó o eliminó todas las fotos con el famoso de su Instagram, además de que envió aparentes indirectas a través de TikTok.

Mientras algunos creadores de contenido y periodistas indican que la crisis es real, Juanda Caribe protagonizó un polémico comentario en el formato de RCN, donde hablaba de las dinámicas que tenía cuando estaba soltero.

Estas palabras surgieron en un contexto normal de la charla con Tebi Bernal, pero fueron tomadas de mala forma por los usuarios de redes sociales, quienes lanzaron juicios por la supuesta infidelidad de la que se le acusaba.

Cuando yo estaba soltero me comía mi huesito, me comía mi gordito, me comía mi jamoncito y me comía mi gallinita vieja. No pasaba hambre”, dijo, de una manera espontánea.

Muchas personas tiraron pullas y críticas al respecto, mencionando que seguía haciendo lo mismo de su soltería, pero ahora casado y siendo padre de familia.

Cabe aclarar que esto no ha sido confirmado, por lo que únicamente se trata de especulaciones por el contenido que publicó aquella mujer. El equipo de trabajo del también creador de contenido no ha dado respuesta al respecto, esperando para saber la verdad.

