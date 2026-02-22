La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ha logrado captar la atención del público gracias a las dinámicas que se desarrollan al interior del juego.

Cada nueva edición incorpora ajustes y sorpresas que mantienen en expectativa a los televidentes y renuevan la experiencia del reality.

En esta ocasión, actores, creadores de contenido, deportistas y cantantes ingresaron a la casa estudio con el objetivo de competir por un millonario premio reservado para quien logre llegar a la etapa final.

No obstante, a medida que avanzan los días de convivencia, comienzan a surgir tensiones, alianzas y situaciones inesperadas que tienen el poder de cambiar por completo el rumbo de la competencia.

Sin embargo, este 22 de febrero, las miradas de los curiosos se posaron en una nueva jornada de eliminación, en la cual la placa estaba apretada en porcentajes.

El grupo que estaba en riesgo era Karola, Alexa Torrex, Alejandro Estrada, Valentina Lázaro, Tebi Bernal, Nicolás Arrieta y Yuli.

Al revelarse los porcentajes, las especulaciones estuvieron sobre la mesa y más de uno eligió el número con el que se identificaba. Una vez se dio el posicionamiento, la carga de energías fue tensa, llevando a cruces inesperados entre los habitantes.

La primera en entrar fue Alexa Torrex, quien alcanzó un total de 26,72 %, regresando al juego de manera certera. En segundo lugar, Karola fue quien sumó el 18,72 %, salvándose de salir.

En cuanto al tercer y cuarto puestos, fueron Alejandro Estrada y Yuli, con un 16,43 % y un 13,48 %, respectivamente. El quinto en salir de la placa fue Valentino Lázaro, que recogió el 8,88 %.

Al final, Carla Giraldo sacó la foto de quien debía abandonar la competencia, destapando que fue Nicolás Arrieta, quien no logró el apoyo del público y solo quedó con 7,72 %.

El creador de contenido dejó nominado a Alejandro Estrada.