Esposa de Juanda Caribe opinó sobre Mariana Zapata y lanzó fuerte dardo en vivo: “No andaría brincando”

En la tarde del viernes, 27 de febrero, Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, uno de los actuales participantes de La casa de los famosos Colombia, se conectó a través de un en vivo en su cuenta de TikTok, espacio en el que respondió algunas dudas de los internautas con respecto al comportamiento de su pareja en el reality del Canal RCN.

Una de las preguntas que más llamaron la atención a lo largo de los minutos en los que estuvo al aire estuvo relacionada con la amistad que tiene su esposo con Mariana Zapata, la cual ha sido cuestionada y criticada en diversas ocasiones por parte de los televidentes que se conectan al 24/7.

Juanda Caribe en 'La casa de los famosos'. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia 3'.

“Hay cosas que me gustan y cosas que no me parecen chéveres. Hay cosas que yo aplaudo en una mujer y otras que no. Obviamente, yo creo que tuve la oportunidad de haberle dicho algo en su momento, pero no lo hice porque no me compete hacer eso”, dijo frente a las cámaras, dejando en claro que ha logrado ver algunas acciones que le generan incomodidad.

No obstante, debido a su forma de ser y de ver la vida, no se ve enfrentando la situación frente a las cámaras de La casa de los famosos, ya que prefiere actuar de forma más reservada.

Por otro lado, habló de los outfits y la selección de prendas que ha hecho Mariana a lo largo de su estadía en el programa de telerrealidad, pues, desde su punto de vista y sus gustos personales, estos no se relacionan con las elecciones de la creadora de contenido y modelo.

“Yo siento que por ejemplo, no andaría brincando sabiendo que se me ve todo, pero pues cada quien. Yo pienso diferente y me visto diferente, si a ella le parece cómodo hacerlo pues que lo haga, es su manera de vestirse, yo no soy así y por eso es que estoy en desacuerdo”, dijo frente a su comunidad digital.

En medio de su comunicación, algunos de sus seguidores estuvieron compartiendo opiniones por medio de los comentarios, en donde dejaron ver distintos puntos de vista.

“Mariana es amiga, es su personalidad, pero él nunca se ha metido con ella”; “Yo creo que ya no confía en Juanda”; “No dejes que dañen tu hogar”; “Se ve que él te ama, el problema es Mariana”; “Juanda está metido en tremendo problema sin saberlo” y “Se nota que está triste, ojalá puedan arreglar las cosas”, son algunas de las palabras que se leen.