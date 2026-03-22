La casa de los famosos llegó con sorpresas esta noche de eliminación.

Una de ellas fue la visita de Luisa Cortina, la primera eliminada del reality, quien cantó varias verdades a los participantes, lo que causó diferentes reacciones dentro del grupo.

Una vez terminada esta visita, Carla y Marcelo anunciaron que ella sería una de las tres participantes que entrarían a la Casa con el “poder de la resurrección”.

El jefe, por su parte, dio a conocer el castigo para Yuli, Manuela y Juancho, quienes no podrán participar en la próxima prueba de líder por no cumplir el castigo de comer patilla.

Sara Uribe reveló por quién votará para las elecciones presidenciales 2026: “Me encanta la fórmula que hizo”

Tensión y eliminación durante la noche de eliminación

Una nueva gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia volvió a encender la tensión entre los participantes.

Durante la dinámica de posicionamiento, las rivalidades quedaron al descubierto. Los concursantes intercambiaron pullas y reproches, evidenciando las estrategias que marcan cada día de convivencia dentro del reality.

Durante el posicionamiento ,el sentir de la casa fue que quien debería irse después de 70 días debería ser Alejandro.

Un brunch de solo hombres dejó expuesta la posición de los participantes frente a temas como estar a la sombra de alguien, quiénes no aportan a La casa de los famosos y las máscaras de algunos de los participantes.

Los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ atentos durante la dinámica de posicionamiento Foto: Imagen Canal RCN

El público, el juez final de la gala

Como es costumbre en cada gala de eliminación, los porcentajes del público se anunciaron al final de la noche, aumentando la tensión.

Uno a uno, se mencionaron quiénes regresaban a la casa gracias al apoyo de sus seguidores.

El primero en volver fue Teby, con 18,71 %, seguido por Juanda Caribe con 17,54 %.

Luego fue el turno de Alejandro con 32,93 % y finalmente regresaron Juancho, con 12,18 %, y Campanita, con 10,98 %.

Tras la salida de Juan Palau con 7,66 %, las emociones se desbordaron y el nominado para quedar en la placa esta semana fue Alejandro.

Los seguidores del reality siguen atentos a cada movimiento dentro de La casa de los famosos Colombia.