Estados Unidos usará abogados militares como jueces de inmigración, mientras el sistema judicial se satura con más de 3 millones de casos

A medida que avanza la radical política, las deportaciones masivas y las operaciones de ICE irrumpiendo en múltiples sectores, Estados Unidos está necesitando más personal para llevar a cabo juicios migratorios.

El presidente Donald Trump ha convocado diferentes fuerzas del orden, incluido el Ejército, para ejecutar acciones relacionadas con control migratorio.

Así bien, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, aprobó el envío de hasta 600 abogados militares al Departamento de Justicia para que sirvan como jueces temporales de inmigración, según un memorando al que accedió Associated Press.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aprobó los funcionarios. | Foto: Pool

Los servicios militares deberían tener la primera ronda de personas identificadas la próxima semana, e irán llegan al Departamento de a 150 funcionarios para asumir labores.

El Pentágono le solicitó la ayuda al Departamento de Defensa para ir al ritmo de las exigencias de Trump. Según el memorando, las funciones de los abogados militares como jueces de inmigración no durarán inicialmente más de 179 días, pero podrán renovarse.

El Departamento de Justicia sería responsable de garantizar que cualquier persona enviada desde el Pentágono no viole la prohibición federal de usar a las fuerzas armadas como fuerzas de seguridad nacionales

Los agentes federales de ICE están irrumpiendo en casi todos los sectores donde hay personas con su estatus migratorio irregular. | Foto: Getty Images

Déficit de personal

El número de casos han aumentado en los tribunales de inmigración, que ya llegan a los 3,5 millones de casos.

Esto genera una saturación sin precedentes en el sistema judicial, a medida que la administración actual presiona para obtener cifras históricas de deportación masiva.

Sin embargo, Trump ha despedido alrededor de 17 jueces de inmigración si alguna causa aparente, como afirma la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos. Así mismo, más de 100 han renunciado voluntariamente.

La Casa Blanca argumenta que se están presentando retrasos en la resolución de casos de inmigración, y buscan acelerar la operación.

Voces en contra

“Esperar decisiones justas de jueces que desconocen la ley es absurdo. Esta acción imprudente socava el debido proceso y socava aún más la integridad de nuestro sistema judicial de inmigración”, reitera Ben Johnson, director de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.

Un abogado militar no es especialista en leyes migratorias, a menos que se haya formado para manejar el tema

La medida llega justo cuando un juez federal declaró que Trump violó leyes nacionales al desplegar la Guardia Nacional en Los Ángeles en junio de 2025.