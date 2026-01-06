Vehículos

Esto tendrá que pagar por patios y grúa en 2026, si le inmovilizan el carro: tarifa puso a sudar a muchos

Las tarifas en Bogotá fueron actualizadas y comenzaron a regir desde el pasado primero de enero.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

6 de enero de 2026, 6:10 p. m.
la tarifas de los comparendos y del servicio de grúa y patios subió para 2026, en Bogotá.
la tarifas de los comparendos y del servicio de grúa y patios subió para 2026, en Bogotá. Foto: Guillermo Torres /Semana

Al igual que las tarifas de los comparendos, los servicios de grúa y patios también fueron ajustadas para el 2026, representando un incremento en los valores que los ciudadanos deben cubrir.

Los nuevos carros de la Fórmula 1: los cambios extremos que tendrán los monoplazas; prometen más emoción y potencia para 2026
Motos patios Bogotá
Vehículos y motocicletas en abandono en los patios de Alamos de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá Enero 30 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: Guillermo Torres / Semana

Cabe señalar que no toda infracción da para inmovilización del vehículo; sin embargo, si el conductor es sorprendido violando el Código Nacional de Tránsito el traslado del automotor a los patios dependerá de la falta cometida.

En caso de que se requiera inmovilizar el automóvil, la motocicleta o el vehículo infractor, el usuario deberá afrontar, además del pago de la multa, el costo del traslado en grúa y el costo del servicio del parqueadero en los patios de la Secretaría de Movilidad.

¿De cuánto es la tarifa del servicio de patios en Bogotá?

Esta tarifa varía según el número de días que dure el vehículo estacionado en los patios; de hecho, son recurrentes las quejas de los afectados que buscan apelar un comparendo o a quienes por alguna razón les demoran el trámite para retirar el vehículo.

Vehículos

La estrategia para disminuir multas por velocidad y evasión de SOAT: atentos al celular

Vehículos

Rota pico y placa en Cali este miércoles, 7 de enero de 2026: revise y evite comparendos

Vehículos

Subió el precio de las licencias de conducción para motos y carros en 2026: conozca los precios de este y otros trámites

Vehículos

Reino Unido responde con récord en venta de carros eléctricos, mientras la UE flexibiliza prohibición a autos a combustión

Vehículos

Sorpresa por los resultados en ventas de Toyota y Lexus en Estados Unidos

Vehículos

Los nuevos carros de la Fórmula 1: los cambios extremos que tendrán los monoplazas; prometen más emoción y potencia para 2026

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este martes, 6 de enero: Llueve en varias localidades de la ciudad y se reporta buen flujo vehicular

Nación

Secretaría de Movilidad anuncia horarios especiales en oficinas: así funcionarán patios y puntos de atención

Bogotá

En Bogotá, conductor de carro se metió a la cicloruta y en contravía: así reaccionó mientras lo grababan

Nación

Conductor arrastró varias cuadras a un agente de tránsito por no acatar cierre vial; quedó en video

Cabe señalar que la Secretaría de Movilidad también ha diseñado estrategias para que esta diligencia sea mucho más rápida y se pueda hacer, incluso, de forma virtual.

Vehículos pesados:

  • Primer día: $ 465.200.
  • Segundo día: $ 486.800.
  • Tercer día: $ 558.000.
  • Cuatro días hasta el día 30: $186.200 por día.
  • Del día 31 en adelante: $ 15.800 diarios.  

Vehículos livianos y medianos

  • Primer día: $ 167.600
  • Segundo día: $ 175.100.
  • Tercer día: $ 200.800.
  • Cuatro días hasta el día 30: $ 67.200 por día.
  • Del día 31 en adelante: $ 5.900 diarios.  
Renault dio pistas de su primer lanzamiento de 2026: se inspiró en su legado y le apuntará a un “segmento superior”
Movilidad en Bogotá en la primera semana de pico y placa todo el día puesto de control policía de tránsito Comparendo Bogotá enero 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina
La inmovilización del vehículo acarrea pago de grúa y patios, además del comparendo. Foto: Guillermo Torres /Semana

Motocicletas y similares:

  • Primer día: $ 54.300.
  • Segundo día: $ 75.300.
  • Tercer día: $ 118.500.
  • Cuatro días hasta el día 30: $17.000 por día.
  • Del día 31 en adelante: $ 1.200 diarios.  

Carretillas

  • Primer día: $ 18.700.
  • Segundo día: $ 19.300.
  • Tercer día: $ 22.200.
  • Cuatro días hasta el día 30: $7.600 por día.
  • Del día 31 en adelante: $ 600 diarios.  

Bicicletas

  • Primer día: $ 8.800.
  • Segundo día: $ 9.400.
  • Tercer día: $ 10.600.
  • Cuatro días hasta el día 30: $3.600 por día.
  • Del día 31 en adelante: $ 600 diarios.  

Patinetas con o sin motor

  • Primer día: $ 7.600.
  • Segundo día: $ 10.600.
  • Tercer día: $ 16.400.
  • Cuatro días hasta el día 30: $ 2.400 por día.
  • Del día 31 en adelante: $ 600 diarios.  
BYD golpea a Tesla y se corona como la compañía líder en la venta de carros eléctricos en el mundo: ¿de cuánto fue la diferencia?
Movilidad en Bogotá en la primera semana de pico y placa todo el día puesto de control policía de tránsito Comparendo Bogotá enero 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina
Comparendo policía de tránsito Bogotá Foto: Guillermo Torres /Semana

¿De cuánto es la tarifa del servicio de grúa en Bogotá?

El otro servicio de deben cubrir los infractores además del parqueadero en los patios y la multa, es el del transporte en grúa, el cual quedó así, para Bogotá:

  • Patinetas con o sin motor: $ 70.100.
  • Motos y similares: $ 245.200.
  • Vehículos livianos: $ 268.500.
  • Vehículos medianos $ 408.600. 
  • Vehículos pesados: $ 601.200.

Más de Vehículos

Pico y placa en Bogotá.

La estrategia para disminuir multas por velocidad y evasión de SOAT: atentos al celular

Rotación Pico y Placa.

Rota pico y placa en Cali este miércoles, 7 de enero de 2026: revise y evite comparendos

Movilidad en Bogotá en la primera semana de pico y placa todo el día puesto de control policía de tránsito Comparendo Bogotá enero 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina

Esto tendrá que pagar por patios y grúa en 2026, si le inmovilizan el carro: tarifa puso a sudar a muchos

Los precios de Licencia de conducción para carros y motos en 2026 subieron.

Subió el precio de las licencias de conducción para motos y carros en 2026: conozca los precios de este y otros trámites

Great Wall Motors cambió de representantes en Colombia y ahora hace parte del grupo británico Inchcape, del cual hacen parte firmas como Mercedes-Benz, Jaguar-Land Rover, DFSK, Subaru, Hino, Seres y el portafolio de la chilena Derco que abarca a Suzuki, Citroën y DS.

Reino Unido responde con récord en venta de carros eléctricos, mientras la UE flexibiliza prohibición a autos a combustión

Toyota y Lexus lograron importantes resultados en ventas durante 2025 en Estados Unidos.

Sorpresa por los resultados en ventas de Toyota y Lexus en Estados Unidos

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (derecha), y el piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), compiten durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas, en el circuito de Las Vegas Strip, en Las Vegas, Nevada, el 22 de noviembre de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)

Los nuevos carros de la Fórmula 1: los cambios extremos que tendrán los monoplazas; prometen más emoción y potencia para 2026

Movilidad en Bogotá para el 29 de diciembre

Movilidad en Bogotá para este martes, 6 de enero: Llueve en varias localidades de la ciudad y se reporta buen flujo vehicular

El País Denuncia: Vecinos denuncian vertimiento de desechos y lavado constante de buses intermunicipales en calles del norte de Cali

Oficial | Estas son las nuevas tarifas de los buses intermunicipales desde y hacia Bogotá en 2026

Renault Filante, el nombre del nuevo crossover de Renault

Renault dio pistas de su primer lanzamiento de 2026: se inspiró en su legado y le apuntará a un “segmento superior”

Noticias Destacadas