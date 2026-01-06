Al igual que las tarifas de los comparendos, los servicios de grúa y patios también fueron ajustadas para el 2026, representando un incremento en los valores que los ciudadanos deben cubrir.

Cabe señalar que no toda infracción da para inmovilización del vehículo; sin embargo, si el conductor es sorprendido violando el Código Nacional de Tránsito el traslado del automotor a los patios dependerá de la falta cometida.

En caso de que se requiera inmovilizar el automóvil, la motocicleta o el vehículo infractor, el usuario deberá afrontar, además del pago de la multa, el costo del traslado en grúa y el costo del servicio del parqueadero en los patios de la Secretaría de Movilidad.

¿De cuánto es la tarifa del servicio de patios en Bogotá?

Esta tarifa varía según el número de días que dure el vehículo estacionado en los patios; de hecho, son recurrentes las quejas de los afectados que buscan apelar un comparendo o a quienes por alguna razón les demoran el trámite para retirar el vehículo.

Cabe señalar que la Secretaría de Movilidad también ha diseñado estrategias para que esta diligencia sea mucho más rápida y se pueda hacer, incluso, de forma virtual.

Vehículos pesados:

Primer día: $ 465.200.

Segundo día: $ 486.800.

Tercer día: $ 558.000.

Cuatro días hasta el día 30: $186.200 por día.

Del día 31 en adelante: $ 15.800 diarios.

Vehículos livianos y medianos

Primer día: $ 167.600

Segundo día: $ 175.100.

Tercer día: $ 200.800.

Cuatro días hasta el día 30: $ 67.200 por día.

Del día 31 en adelante: $ 5.900 diarios.

Motocicletas y similares:

Primer día: $ 54.300.

Segundo día: $ 75.300.

Tercer día: $ 118.500.

Cuatro días hasta el día 30: $17.000 por día.

Del día 31 en adelante: $ 1.200 diarios.

Carretillas

Primer día: $ 18.700.

Segundo día: $ 19.300.

Tercer día: $ 22.200.

Cuatro días hasta el día 30: $7.600 por día.

Del día 31 en adelante: $ 600 diarios.

Bicicletas

Primer día: $ 8.800.

Segundo día: $ 9.400.

Tercer día: $ 10.600.

Cuatro días hasta el día 30: $3.600 por día.

Del día 31 en adelante: $ 600 diarios.

Patinetas con o sin motor

Primer día: $ 7.600.

Segundo día: $ 10.600.

Tercer día: $ 16.400.

Cuatro días hasta el día 30: $ 2.400 por día.

Del día 31 en adelante: $ 600 diarios.

¿De cuánto es la tarifa del servicio de grúa en Bogotá?

El otro servicio de deben cubrir los infractores además del parqueadero en los patios y la multa, es el del transporte en grúa, el cual quedó así, para Bogotá: