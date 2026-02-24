Uber anunció nuevo servicio: falta un paso clave para que pueda comenzar a ofrecerlo

Desde su lanzamiento en 2011, SpotHero se ha convertido en la aplicación de reserva de estacionamiento líder en la industria, con millones de conductores que encuentran fácilmente un parqueadero asequible en más de 13,000 garajes, estacionamientos y valet parking en más de 400 ciudades en los EE. UU. y Canadá.

Uber continúa incluyendo más servicios a su portafolio. Foto: Getty Images

Ahora, la multinacional de movilidad Uber planea ofrecer una experiencia de reserva de estacionamiento nativa dentro de la app, impulsada por SpotHero, enfocada en el estacionamiento para viajeros, así como en eventos, recintos y aeropuertos.

Próximamente, los miembros de Uber One también podrán disfrutar de beneficios de estacionamiento como parte de su membresía.

A su vez, los operadores de estacionamiento que trabajan con SpotHero se beneficiarán del acceso a la gran base de consumidores de Uber y a su red de socios de carga de vehículos y flotas.

“Hemos desarrollado Uber para ofrecer a las personas más formas de desplazarse sin necesidad de autos. Pero para los momentos en que decidan conducir, SpotHero en la app de Uber facilitará la experiencia más que nunca y atraerá a más personas al ecosistema Uber”, afirmó Dara Khosrowshahi, director ejecutivo de Uber.

“Hemos dedicado 15 años a convertir SpotHero en la red de estacionamiento digital más confiable y de mayor rendimiento de Norteamérica. Unir fuerzas con Uber nos permitirá llevar esa experiencia a millones de conductores más y convertir el estacionamiento en una parte natural de la plataforma Uber”, afirmó Mark Lawrence, director ejecutivo de SpotHero.

Uber también anunció, hace poco, que llevará su servicio de taxis autónomos a ciudades fuera de Estados Unidos. Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

La adquisición está sujeta a la recepción de la aprobación regulatoria y al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales y se espera que se cierre en el primer semestre de 2026.

Uber en Estados Unidos

Cabe señalar que Uber anunció hace pocos días que planea gastar más de 100 millones de dólares ( en construir estaciones de recarga rápida para vehículos autónomos en Estados Unidos.

Según se desprende de un comunicado al que ha tenido acceso ‘Bloomberg’, la compañía se centrará en desplegar estas instalaciones en la bahía de San Francisco, Los Ángeles y Dallas. Uber desplegará los servicios de robotaxis en estas zonas para competir con Waymo.

Un portavoz de Uber ha indicado que la cantidad asignada cubrirá los costes de desarrollo, equipamientos, conexión de redes y los gastos relacionados con la instalación de la infraestructura ‘per se’.

La compañía ha indicado que tener en propiedad algunas de las estaciones “mejora la eficiencia, reduce los costes y mantiene a los coches más tiempo en la carretera, lo que maximiza la utilización de los mismos”.

El logotipo de Uber en un automóvil en la calle Foto: NurPhoto via Getty Images

Uber también ha alcanzado nuevos acuerdos con las operadoras de cargadores para que el repostaje sea más accesible para sus vehículos eléctricos compartidos. Así, garantizará el uso a estos socios, lo que significa que pagará multas si los conductores de Uber no cumplen con ciertos niveles de uso.

Los pactos incluyen los firmados con EVgo en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Boston; Hubber e Ionity en Londres; y Electra en París y Madrid. Uber ha rubricado un convenio similar con Revel Transit en Nueva York, donde Revel ofrece descuentos a los conductores de Uber.