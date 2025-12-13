‘Euphoria 3′: primer adelanto oficial; ‘teaser’ mostró look de los personajes

Desde su llegada a la pantalla en 2019, Euphoria se convirtió en uno de los títulos más influyentes y comentados del catálogo de HBO Max. La serie llamó la atención por su enfoque directo y sin filtros, al mostrar la cotidianidad de un grupo de adolescentes que atraviesan situaciones complejas marcadas por la presión social, las adicciones, las relaciones sentimentales, los conflictos familiares y diversas problemáticas contemporáneas.

Sus dos primeras temporadas provocaron un amplio impacto entre la audiencia y la crítica, consolidándola como un fenómeno dentro de la televisión actual. Con la tercera temporada en desarrollo —prevista para estrenarse a comienzos de 2026—, el interés del público sigue en aumento.

Mientras tanto, el equipo detrás de la producción avanza en la construcción de un cierre narrativo que permita resolver las principales tramas y conflictos de los personajes, encabezados por Zendaya, quien da vida a Rue, uno de los roles más destacados de la serie.

Euphoria es una serie que ha ganado popularidad en diferentes partes del mundo. | Foto: FilmMagic for HBO

Sin embargo, el pasado 12 de diciembre, HBO Max soltó un video con los futuros estrenos que llegarán a la plataforma de streaming en 2026, emocionando a más de uno con las primeras imágenes de la producción creada por Sam Levinson.

Primer adelante de ‘Euphoria 3′

De acuerdo con lo que se detalló en el post del famoso espacio digital, la serie juvenil ya mostró el primer adelanto de lo que será la tercera temporada, regalando un vistazo de la intensa trama que se desarrollará.

En las imágenes que salieron a la luz, los protagonistas fueron plasmados en sus realidades tras unos años desde la segunda temporada. Cada uno tiene un estilo de vida distinto, por lo que habrá sorpresas en las historias.

En este clip, los fanáticos lograron ver los looks oficiales de los personajes, siendo ubicados en los escenarios que tendrán en este tiempo. Rue llevará una imagen diferente, lidiando con narcotraficantes y los líos que le causaron sus adicciones a las drogas.

Euphoria es una serie original de HBO. | Foto: FilmMagic

De igual manera, se vio a Maddie, Cassie, Jules y Nate, quienes ya tienen contextos particulares. Algunos triunfando en sus carreras, otros en negocios personales y unos cuantos en aventuras inesperadas.

Nate se ve bailando en la sala de una casa, Cassie aparece disfrazada de conejo, Jules con un look más elegante, y Maddie sentada en un restaurante con un aspecto distinto.