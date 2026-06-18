Spielberg lo confirma: por qué ‘El Día de la Revelación’ es la pieza definitiva de su universo extraterrestre

Steven Spielberg se robó las miradas de miles de personas con el estreno de El Día de la Revelación, una cinta protagonizada por Emily Blunt, y enfocada en los misterios que hay en el universo con respecto a otros seres.

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El director aprovechó este proyecto para explorar la conexión cósmica entre sus personajes y ofrecer una breve aproximación a la posibilidad de vida extraterrestre. Sin embargo, durante una conversación con el periodista Domingo en un palco, el cineasta explicó que fue especialmente cuidadoso al momento de decidir qué elementos revelar antes del estreno.

Además, el reconocido director plantea una inquietante reflexión sobre el lugar que ocupa la humanidad en el universo. A través de la historia, sugiere la posibilidad de que la Tierra no sea el único escenario donde existe vida, abriendo la puerta a interrogantes sobre la presencia de otras formas de existencia más allá de nuestro planeta.

‘El día de la revelación’ de Steven Spielberg. Foto: Universal Pictures

En cuanto a su trabajo, Spielberg indica que esta cinta tenía un toque especial, alejado de otras tramas que se consolidaban en este espacio temático.

“Ciertamente ‘Encuentros en la tercera fase’, ‘E.T’ y ‘El Día de la Revelación’ son como tres actos. Creo que ‘El Día de la Revelación’ es la suma de mi interés en este tema, sobre los visitantes no humanos viniendo aquí”, dijo en charla con el podcast Get Rec’d.

“Pero ‘El Día de la Revelación’ no está ni cerca de ser una secuela de ‘Encuentros’. En aquella, cuando todo lo que pasa se revela al público, lo hace de manera privada. El mundo nunca sabe que una civilización extraterrestre y la humanidad se han conocido e intercambiado música y conocimiento. Y además Richard Dreyfuss se va en la nave maestra al final. Nadie descubre eso”, agregó.

En cuanto a los cambios que realizó, se enfocó en que este relato se salía de lo que antes había hecho, disfrutando de una idea totalmente contraria.

“‘El Día de la Revelación’ es más realista que la ciencia-ficción. Y no la vi como una película de ciencia-ficción, sino como algo que está en las noticias, que ha evolucionado durante ocho décadas. Y debido al auge del smartphone, la gente ha estado capturando cosas que no puede explicar. Pero ahora no es solo tu palabra contra la del gobierno, puedes enseñar lo que has captado con tu móvil. Y esto no es fake, no es CGI”, dijo al espacio.

“Hubo una injusticia que me hizo contar la historia: que lo conocido sea conocido por algunos pero no por todos”, añadió, centrándose en la base de su relato.