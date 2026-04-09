En entrevista con SEMANA, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó una radiografía de los problemas presupuestales que tiene su sector y que hace que varias de las aeronaves en operación no tengan seguro.

Avión Kfir de la Fac. Foto: Getty Images

De acuerdo con el ministro, una de las flotas que no están aseguradas es la de los aviones de guerra Kfir. Dijo el ministro que, si estas aeronaves se aseguran, el resto de la flota se tendría que quedar en tierra.

“Si se pagaran los seguros, se dejarían todas las aeronaves en tierra”, aseveró, antes de complementar que “no quedaría presupuesto para mantenerlas u operarlas”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló en SEMANA las limitaciones de presupuesto para asegurar aeronaves militares. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Asimismo indicó: “La limitación acá es de presupuesto”. “En este momento hay en las Fuerzas Militares 189 aeronaves aseguradas en un contrato que tenemos desde el 2022 y ya se pidió el presupuesto para seguir extendiéndolo, pero si quisiéramos asegurar todas las aeronaves, el costo sería de un billón de pesos anual”.

De igual manera, el ministro reveló que en la actualidad el país tiene un gasto de 20 millones de dólares anuales en los seguros de 189 aeronaves. “Es el promedio que tenemos”, mencionó el ministro de Defensa.

SEMANA había revelado cómo varios helicópteros del Ejército no contaban con seguros y, en el caso reciente del accidente del avión Hércules en Putumayo, este tampoco tenía esa protección.

A pesar de ello, la Fuerza Aérea aseguró que “esta institución prioriza la vida mediante el entrenamiento de sus integrantes, así como la planeación y efectividad de cada una de las operaciones, cumpliendo la misión constitucional con integridad y seguridad”.

Añadió: “La póliza de seguro vigente para aeronaves de la Fuerza Pública obedece a una contratación centralizada por el Ministerio de Defensa Nacional desde el año 2022″.