Helicópteros del Ejército accidentados no serían reemplazados; las aeronaves no tendrían póliza de seguros

“En el caso de aeronaves militares no hay esa posibilidad por los riesgos a los que están sometidas las aeronaves, entonces normalmente las empresas aseguradoras, las compañías aseguradoras, no tienen este tipo de cubrimientos, por lo tanto, se expone a que si la aeronave sufre una afectación pues en la mayoría de los casos no la cubren. Sin embargo, hay aeronaves que por su misión las pueden asegurar, por ejemplo, el helicóptero presidencial, el avión presidencial, son aeronaves que por su condición y por lo que no están expuestas en operaciones militares donde pueden ser afectadas por el fuego enemigo o por una condición de riesgo mayor, pues sí se pueden asegurar y se recuperan”, explicó el general León.