Revelan cuáles son las cinco localidades de Bogotá con mayor oferta de vivienda, conozca los precios

Con información de Coordenada Urbana®, Camacol Bogotá y Cundinamarca (B&C) presentó el top de las cinco localidades con mayor número de unidades de vivienda nueva en oferta: Suba con 6.777 unidades (4.164 VIS y 2.613 No VIS), Fontibón con 6.733 (5.164 VIS y 1.569 No VIS), Usaquén con 4.210 (1.516 VIS y 2.694 No VIS), Santa Fe con 2.551 (1.998 VIS y 553 No VIS) y Puente Aranda con 2.548 unidades (2.313 VIS y 235 No VIS).