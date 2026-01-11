El país no sale de su asombro por la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, en un accidente aéreo a bordo de una avioneta en el momento en que se dirigía a Marinilla, Antioquia, para continuar con sus presentaciones artísticas.

A pesar de que las autoridades y los pobladores de las fincas de la zona llegaron al lugar de los hechos, no pudieron hacer nada debido a las explosiones que se registraron.

Yeison Jiménez murió en el accidente de la avioneta. Foto: Fotomontaje El País

Maximiliano Panqueba narró a Noticias Caracol los momentos previos al accidente, destacando el ruido de uno de los motores antes del choque de la aeronave.

Atención: Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular, murió en un accidente de una avioneta en Paipa

“Nosotros lo que vimos fue que la avioneta despegaba del aeropuerto, no que llegaba. La avioneta, aparentemente, despegó del aeropuerto, hizo la curva que hacen habitualmente para salir, cuando, al parecer, uno de los motores comenzó a sonar y la avioneta empezó a perder estabilidad”, comentó.

Junto a esto, el testigo narró la respuesta de los lugareños con el objetivo de poder auxiliar a las personas que se encontraban a bordo. Sin embargo, antes de llegar al punto de impacto, la avioneta presentó diversas explosiones, aparentemente debido al combustible.

“Corrimos con la gente de la finca hacia el lugar; al llegar, se produjeron explosiones por el combustible. Nadie se acercó y avisamos directamente a las autoridades. Ellos arribaron y comenzaron a apagar el fuego”, agregó Maximiliano Panqueba.

Para finalizar, el testigo destacó las labores de los cuerpos de emergencia y las horas posteriores al fatal accidente que se cobró la vida del artista y su grupo de trabajo.

“Hicieron presencia, comenzaron a apagar el fuego, pero hasta este momento, hace aproximadamente una hora y media que ocurrió el accidente, no se ha visto ningún cuerpo. No se ha visto nada porque todo está allá entre los hierros retorcidos.”

Gobernación de Boyacá se pronunció sobre la muerte de Yeison Jiménez y los demás tripulantes de la avioneta. Foto: A.P.I

Pronunciamiento de la Gobernación de Boyacá

Por medio de un comunicado de prensa, la Gobernación de Boyacá lamentó el accidente en el cual perdió la vida el cantante Yeison Jiménez y su equipo de trabajo. De manera adicional, se declaró duelo departamental por el accidente y se está en comunicación con las autoridades de emergencia para el control del suceso.

“La Gobernación de Boyacá, en cabeza del gobernador, Carlos Amaya, y en nombre del pueblo boyacense, lamenta el trágico accidente aéreo que cobró la vida del reconocido cantante Yeison Jiménez, una de las figuras más representativas de la música popular colombiana”.