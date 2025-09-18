Suscribirse

Sebastián Caicedo reveló el secreto para una relación fuerte y dejó un rotundo mensaje: “Hoy en día entiendo”

En una entrevista, el actor habló de lo que considera fundamental en sus relaciones, luego de haber atravesado una fuerte depresión.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

18 de septiembre de 2025, 11:37 p. m.
Juan Sebastián Caicedo Londoño es un empresario y reconocido actor por su participación en exitosas producciones nacionales e internacionales como Sin senos no hay paraíso, El Chema, Francisco el matemático, El señor de los cielos, entre otras.

Aunque su carrera actoral ha destacado, el caleño ha captado la atención mediática luego de sus fuertes confesiones sobre haber sufrido depresión y la experiencia espiritual que vivió después de su separación con Carmen Villalobos, quienes en su momento fueron una de las parejas más queridas de la televisión colombiana.

“Estaba muy angustiado y se me acercó una persona que yo no conocía, me dijo que quería orar por mí, se me acerca y me dice al oído ese día que ‘tú estabas mirando ese árbol, no estabas solo, yo siempre he estado contigo’. Y yo, claro, quedé… y le dije: ‘¿tú por qué sabes eso?’, yo no le había dicho eso a nadie, ni a mi mejor amigo, nadie, ni sabía cómo yo había pensado hacerlo”, reveló.

¿Cuál es el secreto de Sebastián para una relación fuerte?

En una reciente entrevista en el pódcast de Frank López, el actor habló nuevamente de la experiencia que le evitó acabar con su vida, el poder de Dios y cuál es el secreto para que las personas tengan relaciones fuertes.

Hoy en día entiendo que para poder tener una relación, no es una relación de dos, es una relación de tres”, dijo el actor, afirmando que es importante la presencia de Dios y mencionó el versículo.

Y eso es a lo que invito a todas las personas. Pongan a Dios en la mitad de ustedes para todo, en los negocios, en la familia, en su relación con sus esposos, con sus hijos”, agregó, haciendo referencia que al tener a Dios presente puede que haya problemas, pero va a ser más fácil solucionarlos.

¿Por qué Caicedo se alejó de las pantallas?

En exclusiva con la Revista Vea, el actor afirmó que se ha mantenido alejado de las pantallas porque no va en busca de fama, ni dinero, sino que persigue su propósito, pues anteriormente tener un personaje le generaba ansiedad y por eso decidió soltar el control.

Hoy puedo decir, no vivo de la actuación”, agregó el caleño, mencionando que ha tenido la oportunidad de realizar otros proyectos que le han generado ingresos, entre ellos, la creación de sus marcas y la que está empezando con su esposa.

Sebastián también aclaró que no dejará de actuar, pero si hay programas y realities que no aceptaría como La casa de los famosos, al cual invitado para ser parte de la segunda temporada.

