Sebastián Caicedo reveló cómo el Espíritu Santo lo salvó cuando pensó en acabar con su vida, “era escéptico”

El actor reveló su experiencia al borde de la depresión que lo llevó a considerar acabar con su vida, cuando, según narra, sintió la presencia y el mensaje del Espíritu Santo. “Estaba muy angustiado y se me acercó una persona que yo no conocía, me dijo que quería orar por mí, se me acerca y me dice al oído ese día que ‘tú estabas mirando ese árbol, no estabas solo, yo siempre he estado contigo’. Y yo, claro, quedé… y le dije: ‘¿tú por qué sabes eso?’, yo no le había dicho eso a nadie, ni a mi mejor amigo, nadie, ni sabía cómo yo había pensado hacerlo”, relató el actor.