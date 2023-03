Sebastián Caicedo protagonizó amoroso video con su novia; no ocultaron lo enamorados que están

Sebastián Caicedo sorprendió a miles de sus fieles seguidores de las plataformas digitales con la inesperada noticia de su ruptura amorosa con Carmen Villalobos, pareja con la que estuvo por más de diez años. Cada uno decidió tomar un rumbo diferente, poniéndole punto final a la historia que escribieron juntos.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo - Foto: Instagram @cvillaloboss

Una vez se separaron, las miradas de los curiosos se posaron sobre el actor y su nueva relación sentimental, la cual, al parecer, va viento en popa. El artista y la empresaria hicieron oficial su amor con una publicación única y distinta, manifestando que todo se dio por obra de Dios y los caminos de la vida.

No obstante, recientemente, Juliana Diez y Sebastián Caicedo se robaron las miradas de más de uno de sus fieles seguidores, debido a un tierno post que realizaron juntos en sus cuentas de Instagram. La pareja no ocultó el amor que sienten el uno por el otro, derrochando puros sentimientos en las imágenes que subieron.

Juliana Diez, la nueva novia de Sebastián Caicedo. - Foto: Instagram july10z

De acuerdo con lo que quedó registrado en las plataformas digitales, Juliana Diez no evitó explotar de amor por el famoso actor internacional, por lo que quiso grabar un particular video en el que los dos se daban demostraciones de cariño. Al inicio del clip aparecían posando en modo selfie, pero luego comenzaron a intercambiar gestos tiernos y cursis.

En el video que se compartió en las historias, los fanáticos lograron ver cómo Sebastián Caicedo tenía a su novia sentada en sus piernas, mientras se abrazaban y bromeaban con la cámara. De un momento a otro el actor acerca su cara a la mejilla de la empresaria, terminando en un romántico beso.

Según se apreció en el contenido, Juliana Diez y el artista colombiano escribieron unas palabras, las cuales enfatizaban en que todo lo que estaban viviendo era por decisión de Dios. Las imágenes fueron decoradas con emojis de corazones y una flecha romántica.

“Definitivamente es cosa de Dios”, escribieron, despertando algunas reacciones de sus fieles seguidores de Instagram.

De acuerdo con lo que quedó registrado en una cuenta de chismes que replicó el clip, para muchas personas todo se trataba de un show y no era real lo que estaban proyectando ambos colombianos. Más de uno afirmó que no se veían enamorados y que el artista conservaba sus sentimientos por Carmen Villalobos.

“No se ve enamorado, eso es mentira”, “De dientes para afuera, porque yo opino que uno no deja de amar de la noche a la mañana”, “Se ven felices mientras no llegue otr@”, “Se ven lindos”, “Ella es bella y natural”, “Qué fastidio, ya no se les cree nada”, “Así es el puro show”, “Es show, pero que sean felices”, entre otras palabras.

Sebastián Caicedo fue blanco de comentarios en redes sociales por su nueva relación - Foto tomada de Instagram @sebastiancaicedo - Foto: Instagram @sebastiancaicedo

El inesperado detalle de Sebastián Caicedo a su novia en una fecha especial

Semanas atrás, con motivo del Día de la Mujer, el colombiano llamó la atención de los curiosos al querer darle un detalle a su novia por esta fecha importante, al punto de que recurrió a un método sencillo y amoroso.

Sebastián Caicedo aprovechó y presumió el obsequio que le dio a Juliana Diez, el cual contaba con obsequios bonitos y coloridos. Según se pudo observar, el artista disfrutó esta fecha y exaltó a su compañera, demostrándole lo especial e importante que era para su vida actualmente.

Sebastián Caicedo y Juliana Diez - Foto: Instagram @sebastiancaicedo @julianadiez

El caleño entregó a su novia una caja sorpresa que estaba llena de colores, objetos decorativos en rosa y blanco y algunos dulces. Este regalo llevaba un pocillo, tenía moños de colores pastel y un cartel que decía: “Mi hermosa”. Al interior llevaba otras frases que no se detallaron bien, pero que se notaba que alegraron el día de la empresaria.