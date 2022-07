Nuevo ‘look’ de Cristian Castro generó todo tipo de comentarios y su respuesta dio de qué hablar

Las redes sociales han sido la ventana para que diferentes personas puedan comentar sobre las situaciones de vida de diversas celebridades. Los malos y buenos comentarios son algo a lo que deben someterse con frecuencia quienes viven en la vida pública.

Este fue el caso del cantante Cristian Castro, quien, recientemente, apareció en las redes con cabello morado y una camiseta de colores fluorescentes de marca Versace. Su apariencia generó polémica entre sus seguidores, volviéndolo tendencia entre los internautas.

El intérprete de Azul y Lloran las rosas se encontraba en ese momento participando como jurado en el programa de concurso argentino Canta conmigo ahora, que se transmite en la cadena Canal 13 del mismo país.

La aparición memorable del artista el pasado lunes 25 de julio, logró marcar récord en el rating del programa con un puntaje de 12,1.

Castro, que siempre se ha destacado por tener un estilo exótico, siempre ha usado este tipo de atuendos para destacarse en diversas etapas de su vida. Sin embargo, en esta ocasión contestó a las burlas de la gente diciendo:

“Estoy tratando de divertirme un poco, emocionado con tantos jurados y hay que diferenciarse de todos, es como un circo de todos ahí, hice algunos looks estrafalarios, en uno parecía un Austin Powers mal comido, mal pagado”.

Ante el look de Cristian Castro, los memes de los internautas no se hicieron esperar y entre los comentarios están: “y el payaso plin plin ... se pintó la nariz” y “No tiene un asesor de imagen??? Digo ponete lo que quieras... pero es too much”.

“Porque tan ridículo?”, “Hay personas que mejoran con el tiempo... y otras que no”, “Jajajajjajajaja un umpalumpa parece”, “Su asesor de imagen lo odia no hay duda” y “Me encanta que hace lo que quiere y se pone lo que le gusta”, fueron otros de los mensajes al cantante.

Entre los comentarios hechos al hijo de Verónica Castro también se hacen analogías con la vida de las personas que se identifican diversas en cuanto a género. Por ejemplo, @Eeestewey, escribió en Twitter:

“Burlarse de Cristián Castro es NO entender que los adultos también pueden ser diversos: en género, en orientación sexual, en vestimenta. Básicamente, eres igual de intolerante que tu tío, el macho católico, pero sin ser aliadx pop inclusivx”.

A pesar de lo anterior, a través de las redes sociales también se puede leer: “Cadena de oración para envejecer como Luis Miguel y no como Cristian Castro”, “Cristian Castro es el único pollito de colores que ha logrado llegar a edad adulta”, “Cristian Castro parece un personaje de Lazy Town”.

Además de imágenes graciosas, otros han optado por recurrir a videos relacionados con la llegada de uno de los artistas mexicanos más reconocidos a nivel mundial, al programa de canto en Argentina.

Así mismo, esta oleada de memes se ha convertido casi que en una tradición para cada vez que Cristian cambia de estilo e incluso algunos han afirmado que esto ha logrado que generaciones jóvenes conozcan al artista.

Por ello, la gente continúa escribiendo: “Lo de Cristian Castro es pura brujería, no encuentro otra explicación”, “Dos crisis existenciales más y soy Cristian Castro”, “Ay mi Cristian Castro!!! Tan guapo que era y tan bonito que canta. Y ahora parece un chile relleno que cayó en un charco con aceite”, “Cristian Castro está teniendo su Britney moment”, entre otros.

Ahora, los fanáticos del artista están a la expectativa de lo que podría ser su nuevo cambio de look durante la emisión del programa argentino.