Jurados de ‘La Voz Kids’ fueron puestos a prueba por un niño: ¿cómo les fue?

La Voz Kids es uno de los programas musicales para niños más vistos en el país, en donde noche tras noche los televidentes pueden elogiar a cada uno de los participantes y abrazar sus historias. Por ejemplo, Ángel Santiago, un niño de 12 años de El Cerrito, Valle, que interpretó la canción Tenías razón de Yeison Jiménez.

“Sí que tenías razón, cuando dijiste que esto iba a cambiar, cuando dijiste que era lo mejor para los dos terminar. No lo puedo creer, y es tan difícil poder explicar. No hay alegría ni tristeza, ves. Pero algo sí te puedo asegurar”, dicen algunos versos del sencillo.

Ángel, vestido con un pantalón beige y con una camiseta de color blanco y azul, coreaba su canción esperando que Andrés Cepeda, Nacho Mendoza o Kany García giraran sus sillas.

Pero de repente, en medio de su interpretación, le inundó una alegría en su corazón cuando el intérprete de Báilame se volteó, y su familia, junto con la presentadora del programa, Laura Acuña, celebraban su entrada al reality.

Pero el niño continuaba cantando con sentimiento, mientras los otros dos jurados solo escuchaban su voz, y decidían oprimir o no el botón. Sin embargo, finalizando su presentación, el intérprete de Besos usados, con una sonrisa en el rostro, se giró y le dio la oportunidad a Ángel de ser miembro de su grupo.

Dos jurados, un concursante

Como bien se sabe, en la dinámica del concurso los jurados no conocen a los participantes, solo pueden escuchar su voz y oprimir un botón para que se voltee su asiento, indicando al concursante su aprobación para entrar a ser parte de su grupo.

Por eso, cuando el colombiano se giró, Nacho no dudó en decirle: “Cepeda, Cepeda, por el amor a Dios”, refiriéndose a que el participante podría no entrar a su grupo porque muchos de los niños aprecian al cantante colombiano.

“¿Sabes qué sucedió, Ángel Santiago? Que nosotros estamos examinando para saber quiénes son los miembros de nuestros equipos. Vamos a ver si hay alguna voz que se parezca”, puntualizó Mendoza mientras le explicaba por qué tanta demora para girar sus sillas.

“Entendemos que tienes un carácter vocal bellísimo. Tienes un talento innegable, creemos tanto en ti, que creemos que por encima de cualquier circunstancia (...) mereces seguir en la competencia”, aseguró.

No obstante, Cepeda también, intervino: “Cuando vi que Nacho se dio la vuelta, dije: ‘No, no lo puedo dejar solo, toca acompañarlo en este momento, apoyarlo, darle mi respaldo y mi solidaridad y por eso apreté el botón, porque me pareces buenísimo”, le manifestó, asegurando que le gustaría que lo escogiera para trabajar juntos.

¿Cuál fue la prueba?

“Yo quería proponerles un reto”, dijo el concursante, explicando que su padre le enseñó hacer falsetes. “Yo quería saber si ustedes lo podrían hacer (...) cada uno”, continuó.

La invitación fue tan sorpresiva para los dos jurados, que Nacho enseguida dijo: “Cómo tú me vas a poner hacer eso a mí”, mientras Cepeda se tocaba la cabeza.

Pero el participante no dudó en dar un ejemplo de falsete con la canción El pastor; de igual manera, el intérprete de Día tras día tampoco dudó en internarlo, seguido del artista venezolano. “Que lo podamos hacer no significa que lo podamos hacer bien”, precisó el colombiano.

Por último, y para exhortar a Ángel a que lo escogiera, Cepeda recordó cuando Jessi Uribe fue participante de La Voz y estuvo con él en el programa.

Pero sin dudarlo, el menor lo miró y no dudó en escogerlo cantándole Embrujo, una de las canciones insignias del famoso.