Kany García, la controvertida jurado de ‘La voz Kids’

Se estrenó una nueva temporada del reconocido reality show de talento musical La voz Kids, y trajo nuevas caras que incluso algunos televidentes no reconocen, como es el caso de Kany García.

La mujer es popular en el mundo por sus grandes éxitos musicales. Incluso se conoce que desde que lanzó su primer disco en 2007 ha ganado seis Latin Grammy’s, Premios Billboard, Premio La Musa Elena Casals, Premios Juventud, Premios Soberano, entre otros galardones que la ubican como una de las artistas latinoamericanas más representativas en su género.

Pero eso no es todo. Lo que ha llamado la atención de quienes sintonizan el programa en el horario prime de la televisión colombiana es la vida sentimental de García. Todo inició en el día de San Valentín de 2016, cuando la cantautora puertorriqueña confesó, por medio de sus perfiles oficiales en redes sociales, que era homosexual, además de mostrar la fotografía de quien es ahora su pareja, la entrenadora Jocelyn Troche.

“Qué momento tan perfecto para abrir mi corazón y mostrarme tal cual soy, siendo el fin de semana de enamorados. El amor siempre triunfa, siempre libera y siempre transforma. Hoy quiero dejar mis miedos a un lado y encarar mi verdad. Es así que les comparto una foto bien especial con esta mujer extraordinaria que me ha robado el corazón, que me hace feliz y que suma a mi vida. Porque creo que lo bueno no se esconde sino que se comparte. Porque si algo no sufre de pecado es el amor y porque al final del camino quiero mirarme de frente y abrazarme sabiendo que en mi vida siempre me fui fiel. Es así que les comparto mi plenitud. Cuando se habla con amor y con verdad solo cosas buenas pueden pasar”, escribió la artista en ese momento.

A pesar de que han pasado seis años desde su confesión, hay personas que todavía son renuentes de aceptar este tipo de ‘salidas de clóset’. Sin embargo, su talento y profesionalidad artística se han ganado el corazón de los amantes de la música a nivel mundial y esta mujer tiene claro lo que busca en el equipo que pretende formar con el paso de los programas.

“Voy a estar buscando alguien que cante ranchera, alguien que pueda hacer pop. Una de las cosas que quisiera tener en mi equipo y que voy a intentar lograr aquí en Colombia con tanto talento que hay es queen mi equipo pueda tener niños y niñas que puedan tocar instrumentos. Para mí eso ha sido clave en mi vida, el poder desde temprana edad tener un instrumento en mis manos, saber leer música, creo que eso es uno de los factores que busque para definir mi equipo, que tengan esa versatilidad musical, más allá de tener voces hermosas”, aseguró la cantante de cara al inicio del programa.

La voz Kids es un programa de televisión que tiene como base el argumento de apoyar el talento musical de los niños y jóvenes colombianos. Para ello, el concurso está abierto para aquellos que tienen entre los siete y 15 años de edad.

Por el jurado han pasado artistas como Maluma y Sebastián Yatra. Al adoptar dicho rol, cada quien es el encargado de ayudar a los pequeños en la instrucción de técnicas vocales, manejo del escenario y otras variables que un cantante debería tener y saber controlar.