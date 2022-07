Estas son las novedades que traerá la nueva temporada de ‘La Voz Kids’

Nuevos entrenadores, presentadores y una técnica especial a la hora de las audiciones a ciegas; estas son algunas de las sorpresas que traerá la versión 2022 de La Voz Kids que se estrenará este lunes 18 de julio a las 8 de la noche. Aunque sin lugar a dudas la mayor novedad que traerá este programa será el descubrimiento del talento de los niños colombianos, sus maravillosas voces y puestas en escena, mismas que se estima, llenen de emociones los hogares del país.

El canal Caracol sorprendió con el nombramiento de dos nuevos entrenadores para el programa; por un lado está la puertorriqueña Kany García y, por otro, el ganador de los premios Grammy Latino, el venezolano Miguel Ignacio Mendoza Donatti, conocido como Nacho. Además del reconocido y querido cantante colombiano, Andrés Cepeda.

Kany García es conocida por sus grandes éxitos musicales. Incluso se conoce que desde que lanzó su primer disco en 2007 ha ganado seis Latin Grammy’s, Premios Billboard, Premio La Musa Elena Casals, Premios Juventud, Premios Soberano, entre otros galardones que la ubican como una de las artistas latinoamericanas más representativas en su género.

Mientras que Nacho es conocido por canciones de reguetón, quien además del Grammy Latino también ha tenido reconocimientos como un premio Lo Nuestro, premios Billboard, premios Heat, Viña del Mar, entre otros. Y en su carrera ha hecho colaboraciones con artistas como Carlos Vives, Daddy Yankee, Nicky Jam, Bad Bunny, Farruko, Silvestre Dangond, Yandel, Ozuna y más.

Sin embargo, una de las novedades más notables para el desarrollo del concurso será la nueva herramienta que tendrán disponibles los entrenadores en esta temporada. “El bloqueo”, según adelantaron, será una táctica con la que los jurados evitarán que sus compañeros volteen sus sillas para elegir a los concursantes en las audiciones a ciegas. Se estima que el bloqueo aumente la pelea por el talento de los jóvenes a la hora de armar los equipos.

“Es una novedad que se ha implementado en este mismo concurso en otros países del mundo y se llama el Bloqueo, que es la posibilidad que tienen ahora los entrenadores de frenar el impulso de otro entrenador. Es decir, si alguien quiere una voz y el otro entrenador se le anticipó y oprimió el botón que lo bloquea, no puede llevarse esa voz. De esta manera, el concurso tiene dinamismo y hace que sea cero predecible. Es una novedad bastante simpática porque incluso terminan siendo chistoso, aunque termine perjudicando a quien bloquee entonces es algo que a la larga tiene consecuencias en el juego”, expresó Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento de Caracol Televisión sobre la nueva táctica.

Con respecto a los presentadores, Iván Lalinde estará en el lugar de Laura Tobón, quien incluso este mismo 18 de julio se despidió del programa con un sentido mensaje: “Solo tengo un inmenso agradecimiento por haberme dado la oportunidad de acompañarlos durante cuatro temporadas en el programa más mágico de nuestro país. En mi corazón me llevo a cada uno de los niños que he visto crecer y cumplir sus sueños”, aseguró Tobón.

Por su parte, Iván Lalinde también compartió unas palabras sobre lo que para él significaba su nueva labor en el programa.

“Estar al lado del talento, la ilusión y la inocencia de los niños es maravilloso. Si yo estuviera en el lugar de ellos sería muy difícil elegir con quién irme porque Andrés Cepeda es el decano de La Voz y tiene toda la experiencia, pero la novedad con la llegada de los nuevos entrenadores es fantástica. La voz de Kany García es increíble, la energía y chispa de Nacho son admirables. ¡Es muy difícil elegir a uno de los tres!”, expresó el presentador.