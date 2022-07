Con tremenda lección de vida papá de niño en ‘La Voz Kids’ sorprendió a los jurados

La Voz Kids, programa estrella de Caracol Televisión, ha generado bastante impacto en las diferentes redes sociales en los últimas semanas gracias a que es la producción más vista actualmente por los colombianos, liderando el rating nacional.

Igualmente, la producción musical ha permitido que se conozcan algunas de las conmovedoras historias de varios de los pequeños participantes, como la de David Santiago, que cantó ‘La calandria’ durante su presentación.

El padre del menor no dejó pasar por alto su audición y aprovechó el momento para contar las peripecias que han hecho para que su hijo pueda seguir luchando por sus sueños dentro de esa industria, dándoles una lección de vida a los jurados.

Frente a estas emotivas palabras, los jueces de La Voz Kids reflexionaron con respecto a sus carreras profesionales y cómo los negocios los fueron alejando un poco de esa pasión con la que empezaron, sobre todo cuando eran más jóvenes.

“Nos recuerda a nosotros que en las calles de Colombia hay mucha gente trabajando por los sueños de sus hijos. El camino de la vida nos ha llevado por lugares diferentes, pero a todos el corazón nos palpita igual. Gracias por este mensaje”, precisó inicialmente Andrés Cepeda.

Luego, Kany García agregó: “No hay nada más lindo que una persona que tenga una historia que nos enseñe tanto. Nos vienes a educar y nos vienes hacer conciencia de tantas cosas, que muchas veces se nos olvidan. Para nosotros, es una bofetada”.

Al final, el pequeño participante eligió como su entrenador para esta edición del programa musical al cantante colombiano, el cual no dudó en reconocer las grandes cualidades artísticas del menor.

Otro de los niños que más cautivó al público fue Camilo Montoya, hijo de dos excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), quien recordó a su fallecida mamá durante su audición.

De acuerdo con el testimonio de su papá, Rodrigo Montoya, la madre del pequeño decidió enlistarse en esa guerrilla luego de que los paramilitares invadieron la región donde vivían (Apartadó, Antioquia). Asimismo, indicó que murió en medio de un bombardeo.

“Yo terminé en la guerrilla prácticamente obligado, no estaba entre mis planes. No vi otra opción, porque los paramilitares estaban en el pueblo. La única opción que yo vi fue ir a agarrar un arma para defenderme. Lo que sabe Camilo de su madre es lo que le he contado, que murió en un bombardeo. Es mejor decirle la verdad”, manifestó en Noticias Caracol.

Montoya, de igual manera, aprovechó el momento para revelar que la canción que interpretó Camilo en la audición la compusieron juntos hace dos años y que recientemente publicaron el video.

“Le conté la historia y ese día me dijo que cómo podía ver a la mamá. Yo le mostré alguna foto que quedó por ahí. Así se le ocurrió la canción. Me dijo: ‘Pa, hagámosle una canción a ella’”, precisó.

Mediante su cuenta personal de Twitter, el cantante Juanes no dejó pasar por alto el conmovedor relato de esa familia y compartió con sus seguidores una reflexión, la cual se hizo viral rápidamente.

El artista antioqueño también utilizó la historia del menor para puntualizar que el Acuerdo de Paz con las Farc sí ha funcionado en Colombia y ha permitido que los niños víctimas de la violencia tengan un futuro mejor.

“Para los que aún tienen dudas sobre si el Acuerdo de Paz fue o no bueno para el país, los invito a ver la historia de Camilo en La Voz Kids Colombia”, fue el mensaje que escribió el famoso cantante en la publicación, la cual fue compartida por el expresidente Juan Manuel Santos.