“Vendo rosquitas”: Óscar Naranjo, exprotagonista de novela, reapareció en redes sociales

Aunque hace varios años la vida de Óscar Naranjo pintaba con un buen futuro en la farándula colombiana, lo cierto es que cada vez este hombre deja sorprendidos a quienes lo conocieron cuando pasó por el programa Protagonista de Novela en 2012, emitido por el canal RCN, reality en el que fue una de las figuras preponderantes por su excéntrica actitud y su pasión por llegar a las pantallas.

Lo último que se conoció sobre este Naranjo, luego de su salida del programa, fue que se había convertido al cristianismo, momento en el que afirmó ante la opinión pública que había dejado de ser homosexual y que ahora había entregado su vida a la religión. Sin embargo, luego de años en el anonimato, este hombre reapareció en las redes donde contó a qué se dedica actualmente.

Óscar Naranjo apareció esta semana en ocho videos publicados en Tik Tok por una cuenta llamada “Relevantecc”, llena de contenido cristiano y en la que decidieron hacer una pequeña entrevista, o brindar el espacio para que el exprotagonista de novela contara sobre el evangelio y su vida.

Una de las primeras preguntas que respondió fue sobre su distanciamiento de las redes sociales; Naranjo resaltó que actualmente solo maneja Facebook, ya que no le gusta estar pegado de estas plataformas. Sin embargo, continuó contando cómo era su vida actual, afirmando que estaba “sirviendo a Dios”.

“Mi vida espiritual sirviendo a Dios, buscando su presencia, sirviéndole en su obra, en la parte ministerial. En mi vida laboral, pues vendo rosquitas y diabolines por las calles; aunque no quiero quedarme solo con las calles, también anhelo tener mi propio local y tener mi propia empresa. Ser un gran empresario para la gloria del señor”, fue la concreta respuesta de Naranjo, quien no dejó de pasar saliva al contar sobre su situación laboral.

Sin embargo, sus sueños no terminan ahí, ya que el exprotagonista aprovechó para contar que desea tener una casa, hijos, una familia, al ser cuestionado por su pareja: “Y a ver, dónde está tu esposa que no la has presentado”, fue el comentario que respondió añadiendo sus proyectos de vida.

“Bueno, mi sueño es tener un hogar, una esposa, unos hijos, anhelo con todo mi corazón todo eso. También tener mi propia casa con mi mamá, escribir un libro. Tener mi empresa, mi local montado de rosquillas y diabolines, yo sé que hay que ponerlo en las manos de Dios para que lo haga realidad, para que lo cumpla”, expresó en el video.

Entre tanto, los videos que respondió Óscar Naranjo se llenaron de comentarios sobre su actual aspecto, donde los usuarios comenzaron a decir que este hombre tenía la mirada triste, cansado, que le faltaba la energía y el brillo que había derrochado en medio del reality show, sin embargo, en su defensa el exprotagonista solo era agotamiento por una gira que estaba realizando.

“Aquellos comentarios que dijeron que me veía triste, aclaro que no estaba triste, lo que pasa es que estaba algo cansado con la gira que tenía. Estaba un poquito agotado y recuerdo que esa noche yo no dormí bien y era todo eso. No que estaba triste”, aseguró. Sin embargo, los comentarios sobre la “tristeza” de su mirada continuaron predominando en los comentarios de la plataforma.