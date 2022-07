Juan Diego Alvira habló del imprevisto que tuvo al viajar a Europa, ¿qué le pasó?

El presentador, uno de los más queridos del país, ha cautivado a la teleaudiencia por su particular forma de hacer periodismo. Entre tanto, se ha lanzado a publicar varios videos sobre su experiencia por Europa, a los que denomina Eurotrip Annie Tours.

Pero aunque pudo ser un viaje vacacional “normal”, para esta familia de tres hubo imprevistos, como lo informó Alvira en su canal de YouTube.

“Nuestras vacaciones son una absoluta aventura, todo está planeado, programado, pero siempre tiene su cuota de ‘Indiana Jones’”, dijo el periodista mientras elogiaba a su esposa, a quien llamó “metódica”. “Planeamos el viaje con varios meses de anticipación, vuelos, tiquetes, los hoteles”, aseguró. “Pero siempre hay unos imprevistos”, continuó.

Resulta que cuando estaban en una ciudad europea, les dieron una desafortunada noticia:

“Llegando a Madrid, España, unas horas antes llega un correo diciendo: ‘se cancela el vuelo’ y por fuerzas de las circunstancias, terminamos una noche más en Madrid. No me quejo, pero uno siempre está mentalizado, y se alteran los planes”, refiriéndose a los cambios de itinerario que tuvo no solo en un día, sino en los siguientes, y cómo podría afectar su economía.

“Pasar un día en Madrid, una delicia (...) Pero cuando tú has planeado todo con tanta antelación, lo haces en gran medida para que haya un cierto alivio en el bolsillo”, dijo.

En el clip no solo habla de su experiencia en el continente europeo, sino que también no duda en mostrar algunas problemáticas similares a Latinoamérica; por ejemplo: las condiciones en las que viven algunas personas en las calles o las altas temperaturas que alcanzaron países como España, llegando a los 45 grados; sin embargo, aclaró que para su llegada se redujeron a 15, un alivio para la familia de Juan Diego Alvira.

Su esposa, Ana María Escobar, contó otros detalles del viaje: “Tocó llamar a todos los hoteles (...) Decirles que ya no podemos llegar por cancelación del vuelo. Llamar al de Niza, al de Cannes, decir que ya no nos íbamos a quedar el número de días”, puntualizó, mientras explicaba que el idioma fue una dificultad, ya que ellos “hablando en francés tratando de entendernos en inglés, logramos solucionar eso”.

Tales fueron los cambios en su programación, que relatan cómo fue la pérdida del alquiler de su auto y cómo tuvieron que confirmar el servicio de una nueva empresa, verificando que esta sí existiera en el sistema: “Gracias a Dios logramos conseguir un nuevo carro”.

En su canal de YouTube, Alvira suma más de 9 mil suscriptores, y el primer capítulo de su aventura suma más de 5 mil reproducciones.

“Gracias a tan maravillosa familia por compartir vivencias reales. Por permitir conocer y, pues, gracias a su experiencia, estar preparados para cualquier imprevisto esperaremos en familia los siguientes capítulos. Gracias y bendiciones”, escribió una internauta.

Otra también comentó: “Juan Diego, a pesar de los imprevistos qué rico que disfrutaron las vacaciones y regresaron todos bien”.

“Lección aprendida”, Juan Diego Alvira

Asimismo, no dudó en hacerle unas tantas recomendaciones a sus seguidores, a aquellos que desean viajar en verano: “Mucha agua, tenis, ropa cómoda y tratar de gozarla, porque al final cualquier imprevisto en un viaje, cuando tú no estás sometido a los regímenes estrictos de una agencia de viajes privada, sino de tu mujer, las cosas son diferentes”.

Concluyó que aunque fue una “lección aprendida, las cosas también ocurren por algo y hay que tomársela con la mejor actitud”.

Su pareja finalizó diciendo: “Cuando estás de vacaciones cualquier cosa puede pasar, lo importante es que recibas las cosas como Dios quiere (...) No tienes que forzar las cosas, y mucho más cuando vas con tu familia, con tu hija y tu esposo”.