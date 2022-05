Video | “Ella me hace matoneo”: Juan Diego Alvira se quejó de burlas de su compañera

La amistad que se evidencia entre los dos presentadores de Noticias Caracol Juan Diego Alvira y Alejandra Giraldo ha venido marcando un sello característico para el programa, ya que este tipo de “confiancitas” no se ve en otros programas ni otros noticieros de la televisión colombiana.

Ya sea por la seriedad que se inculca en las facultades de Comunicación o por la estética y respeto al espectador que busca el medio, no es común que los presentadores de noticias se burlen entre ellos al aire; sin embargo, esto sería permitido para Juan Diego Alvira y Giraldo, quienes no paran de ser espontáneos frente a las cámaras y mostrar una realidad y profesionalismo distinto.

En un último episodio de estos dos presentadores, Alvira se quejó ante los espectadores por las supuestas burlas de su compañera, luego de que este perdiera el hilo y se equivocara explicando la noticia a los televidentes.

Mientras el tolimense se perdió un poco y terminó enredándose al hablar, su compañera no habría aguantado la risa, lo que fomentó un comentario de queja antes de terminar el noticiero. “Así es ella, siempre me hace matoneo y se burla. No hagan lo mismo”, fueron as palabras de Alvira, burlándose ahora él de Giraldo y enviando un mensaje a los colombianos.

Sin embargo, Giraldo no se quedó atrás y le respondió a su colega al aire: “Ayy por favor, ellos son testigos”, haciendo referencia a los televidentes que estaban pendientes de toda la escena. Entre tanto, los comentarios quedaron ahí y ambos se despidieron con risas, dándole paso a Día a día, el programa de variedades de la mañana.

El momento fue grabado y difundido en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a expresar sus opiniones al respecto.

Juan Diego Alvira fue blanco de burlas y echó al agua a su compañera pic.twitter.com/Qj2RT0RNtd — Ana (@PuraCensura) May 27, 2022

“El Clark Kent de la información”: piropo a Juan Diego Alvira por su cambio de ‘look’

No es común ver a presentadores de televisión utilizar gafas, ya sea por los reflejos que se pueden presentar en los set de grabación, así como por mantener una estética que se ha venido liberando a lo largo de los años. Sin embargo, Alvira, uno de los presentadores más polémicos del país, rompió este esquema en Noticias Caracol.

Tanto el peinado, así como los lentes fueron parte del nuevo look de Juan Diego Alvira, e inesperadamente su compañera de set no lo dejó pasar e hizo una broma o halago al aire. Así entonces, el presentador comenzó la emisión saludando y dando la bienvenida al programa de las 5:30 a. m., y a continuación, Alejandra Giraldo, su compañera, no dudó en responderle.

“Mi querido Juan Diego, el Clark Kent de la información”, fue el comentario de Giraldo antes de comenzar oficialmente con las noticias. La afirmación causó risa no solamente en el set, sino en los televidentes que estaban pendientes de la emisión matutina.

Sin embargo, llamó la atención que tras el comentario el presentador apareció sin las gafas durante el resto del noticiero y no se volvieron hacer afirmaciones al respecto, por lo que habría quedado un claroscuro sobre el tema, sin conocerse si efectivamente hubo problemas por el chiste al aire, o si solo era una nueva estrategia del controvertido presentador para cautivar a sus seguidores.