“¿Hasta cuándo?” Juan Diego Alvira y su malestar por las constantes pruebas PCR de covid-19

Juan Diego Alvira, por medio de sus historias de Instagram, se quejó de las pruebas PCR para detectar covid-19 a las que debe someterse de manera constante. A pesar que los contagios del nuevo coronavirus en Colombia disminuyeron sustancialmente, todavía estos test son requeridos por algunas empresas.

“Hasta cuándo”, se lee en la historia del reconocido presentador mientras le realizan la prueba. “Ganas de estornudar, cosquilleo hasta por dentro, le rascan a uno el cerebro un poquitico ahí. Esta permite tener el resultado con confiabilidad en seis horas”, dice Alvira mostrando molestia física por la incomodidad de la prueba. Eso sí, dejó claro que no tiene síntomas.

El carismático periodista también fue tendencia en días pasados, luego de haber recibido una advertencia por parte de su compañera de set, después de que le dijera un piropo al despedir el noticiero. Juan Diego Alvira invitó a los televidentes a seguir en sintonía con el canal y elogió la sonrisa de su compañera, Alejandra Giraldo, quien, en vivo, le hizo una advertencia a su compañero y no dejó pasar por alto el halago.

“Y ustedes no dejen de ver a esta hermosa mujer con su sonrisa de oreja a oreja. Mañana les contaremos por qué”, dijo el periodista en la emisión del noticiero. Antes de salir del aire, la presentadora antioqueña sutilmente le recordó a Juan Diego que él tiene esposa, comentando jocosamente: “Lo voy a delatar”.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Varios comentarios burlones y de desagrado se pueden leer después del hecho. “Me acordé de la canción del Loco Quintero que dice: ‘Así fue que empezaron papá y mamá, tirándose piedritas en la quebrá’”; “Muy chévere, saludos, es muy bonito ese tipo de intercambio de bromas y lindas anécdotas”; “Yo la verdad no veo sino un caballero invitando a que sigan viendo una linda presentadora, no hay lío de nada, excelente”, fueron algunos de los comentarios.

Otros escribieron: “¡A las mujeres ya no se les puede decir nada bello porque ya uno queda como acosador! Mejor indiferencia e individualismo que es lo que se vive y desea hoy en día”; “Ese Juan Diego Alvira es un falta de respeto y está acostumbrado a piropear a todas sus compañeras en el estudio en vivo, porque no es la primera vez”.

Hace unas semanas en una nota periodística Alvira se encontró con lo que él describió “verdades duras que duelen y ofenden”. Sobre el episodio detalló que se encontraba haciendo unas entrevistas en la calle y entrevistando a un uruguayo, el hombre le dijo: “Acá son todos corruptos”, aseguró el hombre, a lo que Alvira le preguntó: “¿Por qué lo dice?”, y el extranjero respondió: “Porque se roban mucho la plata y no arreglan nada”.

Alvira replicó sorprendido: “¿En su país no hay corruptos?”, y el uruguayo le reiteró: “Hay corruptos, pero roban menos”. El comunicador confrontó de nuevo al uruguayo y le preguntó si eso le constaba. De inmediato el extranjero se mantuvo en su posición y le contestó: “Claro, mi país está muy bien”.

Alvira advirtió que luego de revisar datos de la ONG Transparencia Internacional, encontró que el hombre tenía razón, pues Uruguay aparece mejor ubicado en términos de percepción sobre corrupción que Colombia.