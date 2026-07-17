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Dos integrantes de la junta del Deportivo Tolima, multados con millonaria suma por Supersociedades

Entre los dos deberán pagar $125 millones. Esta es la razón.

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Redacción Economía
17 de julio de 2026 a las 3:23 p. m.
SuperSociedades multa a Deportivo Tolima
SuperSociedades multa a Deportivo Tolima Foto: Foto 1: Juan Barreto-AFP / Supersociedades-Cortesía

Vulneración de los derechos de inspección. Esa es la culpa de dos de los integrantes de la junta directiva del Club Deportes Tolima que ahora tendrán que llevarse la mano al dril, tras la sanción impuesta por la Superintendencia de Sociedades.

Se trata de César Alejandro Camargo Serrano, presidente del club deportivo, quien fue multado con 75 millones de pesos, y Germán Darío Kairuz Correa, gerente general de la sociedad. Ambos, integrantes de la junta directiva.

Según confirmó la entidad de vigilancia y control de las sociedades en Colombia, Camargo Serrano también fue sancionado por el incumplimiento reiterado de órdenes impartidas por esta Entidad.

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