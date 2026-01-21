Atracción mecánica colapsa en pleno funcionamiento: el impactante video fue publicado en redes sociales

El pánico se apoderó de una concurrida feria en el distrito Jhabua de Madhya Pradesh, en la India, cuando un columpio gigante se derrumbó en el aire, haciendo que los usuarios del juego mecánico se estrellaran contra una pared.

El siniestro se registró cerca de las 4:00 de la tarde, hora local, durante la feria “Maharaj No Melo”, celebrada en Utkrisht Maidan.

En ese lugar, alumnos de una institución educativa de la zona se encontraban disfrutando de un juego mecánico con forma de dragón, semejante a un barco, conocido popularmente como el “Columbus Swing”.

A giant “Dragon Swing” ride collapsed at a fair in Jhabua, Madhya Pradesh, India, injuring 14 students. The children suffered fractures and other injuries. pic.twitter.com/IZ4FJALTcW — UncutReality (@TheUncutReality) January 20, 2026

En cuestión de instantes, la atracción colapsó mientras estaba en funcionamiento y terminó impactando contra un muro ubicado en la parte posterior. En el momento del derrumbe, varios estudiantes permanecían a bordo.

Testigos relataron que algunos niños quedaron colgados de la estructura dañada y luego descendieron con evidente angustia.

Las autoridades informaron que 14 niños que se columpiaban (trece niñas y un niño), todos estudiantes, resultaron heridos en el accidente y fueron ingresados ​​en el hospital del distrito de Jhabua.

Todos los afectados fueron llevados de inmediato a un centro médico próximo, donde recibieron atención especializada al presentar múltiples lesiones óseas. Por otro lado, las autoridades competentes adelantan las indagaciones necesarias para determinar las causas del hecho.

Una autoridad del distrito, Neha Meena, quien visitó el hospital para reunirse con las familias, declaró que, si bien la mayoría de los niños se encuentran estables, dos niñas sufrieron lesiones graves.

El personal médico está monitoreando su estado y las autoridades indicaron que podrían ser trasladadas a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) si su salud no se estabiliza.

La administración distrital ha puesto en marcha una investigación judicial formal con el fin de esclarecer las causas del derrumbe.

Los reportes preliminares apuntan a una posible negligencia, mientras que fuentes locales señalan que la atracción podría haber estado sobrecargada de personas y no contaba con un mantenimiento adecuado.

Para este propósito, se conformó un comité de investigación interinstitucional integrado por el Colector Adicional y el Superintendente Adicional de Policía, así como por ingenieros ejecutivos del Departamento de Obras Públicas (PWD) y funcionarios de la Junta de Electricidad de Madhya Pradesh.