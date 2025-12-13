Barranquilla estrena este sábado 13 de diciembre un nuevo ícono turístico: la Luna del Río, una imponente noria de 65 metros de altura ubicada en el Gran Malecón, en el Sector Recreodeportivo. La estructura cuenta con 44 cabinas climatizadas y decoradas con luces LED, capaces de transportar hasta 264 personas, y ofrece una vista panorámica de 360° que abarca el río Magdalena, el Vía Parque Isla Salamanca y el horizonte de la ciudad.

Barranquilla, te presento la joya que será nuestro orgullo de ahora en adelante!🌙🎡



La #LunaDelRío, que desde hoy se convierte en un nuevo motivo para encontrarnos, soñar y ver cómo nuestra ciudad sigue creciendo a otro nivel, mientras nos seguimos enamorando de ella.



Aquí,… pic.twitter.com/gsmXYMARLl — Alejandro Char (@AlejandroChar) December 13, 2025

El alcalde Alejandro Char destacó que la atracción comenzó a operar a las 5:00 p.m. de este sábado y resaltó su potencial para impulsar la economía local. “Creemos que esto va a ser un dinamizador de la economía local, lo hemos visto en otros países, va a ser la tercera más grande de Latinoamérica, tiene 65 metros de diámetro, un edificio de 22 pisos, pero con la suerte de estar aquí”, afirmó.

Luna del Río, el nuevo atractivo turístico de Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

¿Cómo funciona la Luna del Río?

Cada cabina tiene capacidad para seis personas, y el recorrido completo dura entre 15 y 20 minutos, convirtiendo la experiencia en un atractivo imperdible para quienes visitan la capital del Atlántico. La noria no solo ofrece un espectáculo visual, sino que también genera oportunidades laborales y dinamiza el comercio de los sectores cercanos, incluidos restaurantes y locales gastronómicos.

La construcción estuvo a cargo de Fabbri Park, empresa italiana líder en atracciones mecánicas, que garantiza altos estándares de seguridad y diseño. La estructura, de 240 toneladas y fabricada en acero de alta resistencia, se une a otras ruedas icónicas del mundo, como el London Eye en Londres, el High Roller en Las Vegas y la Ain Dubai, la más alta del planeta.

La Luna del Río se perfila como un espacio ideal para disfrutar en familia o con amigos, invitando a los visitantes a contemplar la ciudad desde una perspectiva diferente y a redescubrir su patrimonio natural y urbano.

Luna del Río fue presentada por Alejandro Char. | Foto: Tomada de X @AlejandroChar

Las entradas estarán disponibles en la taquilla o a través de TuBoleta.com, y serán válidas únicamente para el día de compra. Por seguridad, no podrán acceder menores de 5 años, mujeres en embarazo, personas con enfermedades cardíacas o marcapasos, ni quienes estén bajo la influencia de alcohol o sustancias psicoactivas. Los menores de 14 años deberán ingresar acompañados por un adulto.

¡Hoy más que nunca, Barranquilla es un regalo! ❤️Qué orgullo vivir este momento histórico: la apertura oficial de La Luna del Río, una gran rueda que nos recuerda lo hermosa que es nuestra ciudad. pic.twitter.com/HMVFEtcGa3 — Maria Eugenia Yunis (@MauYunis) December 14, 2025