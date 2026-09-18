El sargento colombiano retirado que recibió galardón en Londres por su servicio y entrega a las fuerzas

Tras una ceremonia celebrada en Londres, el sargento Francisco Jenaro Pedraza Osorio, veterano del Ejército Nacional de Colombia, recibió un Invictus Spirit Award, que es un reconocimiento otorgado por la Invictus Games Foundation a personas que ostentan los valores de dicha comunidad.

El galardón se dio como una forma de reconocer el espíritu de servicio, destacando además su labor acompañando a otros militares heridos durante sus procesos de recuperación. A partir de su experiencia, Jenaro ha encontrado una manera de estar al lado de quienes atraviesan momentos difíciles.

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Es importante destacar que la historia del sargento es un ejemplo de orgullo para la comunidad colombiana en el Reino Unido, pues su trayectoria demuestra que el espíritu de servicio puede continuar más allá de una misión militar y encontrar nuevas formas de expresión, especialmente cuando se trata de acompañar a quienes enfrentan procesos de recuperación.

La Embajada de Colombia en Reino Unido extendió sus felicitaciones al sargento, asegurando que es clave acompañar a los veteranos y militares heridos, y que es clave que detrás de cada proceso de recuperación hay personas que necesitan sentirse escuchadas.

“Su historia es, ante todo, una historia de servicio: la de un veterano colombiano que decidió transformar experiencias difíciles en una razón para ayudar y acompañar a otros. Felicitaciones, Sargento Francisco Jenaro Pedraza Osorio, por este reconocimiento y por representar con orgullo el espíritu de servicio de Colombia en el Reino Unido”, detalló la Embajada.