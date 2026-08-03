“Plinio fue un gran escritor y diplomático, pero su verdadera esencia fue el periodismo”: Felipe López, fundador de SEMANA

La muerte de Plinio Apuleyo Mendoza produjo una ola de homenajes y recuerdos. El periodista y escritor, testigo excepcional del siglo XX, falleció la semana pasada a sus 94 años. Durante su vida, Plinio fue conocido por muchas cosas, su entrañable amistad con Gabriel García Márquez y su libro El olor de la guayaba; sus múltiples obras y su defensa acérrima de la libertad y las instituciones.

La carta que Plinio Apuleyo le escribió a la redacción de SEMANA en 1982

En su vida periodística, Plinio Apuleyo Mendoza fue el primer director que tuvo SEMANA en 1982 cuando la revista fue fundada por Felipe López.

En una entrevista con María Isabel Rueda, el fundador de SEMANA, Felipe López, narró la historia de cómo Plinio Apuleyo llegó a liderar esa nueva apuesta.

Plinio Apuleyo Mendoza nació en Tunja en 1931. Fue uno de los mejores escritores del país. Foto: COLPRENSA

“Yo toda la vida fui revistero y, a finales de 1981, quería fundar una revista de opinión. Estaba buscando a un director y en Cromos había unos artículos que me encantaban, firmados por Juan Cáceres. Yo quería que la publicación tuviera un estilo como el de Juan Lozano y Lozano, el abuelo de nuestro amigo, que era el escritor político al que yo más admiraba. Juan Cáceres me parecía igual de brillante y llamé a Cromos para conocerlo. Resultó que no existía, pues era el seudónimo que usaba Plinio, quien, como diplomático en París, no podía firmar con su nombre”, dijo.

López narró cómo la trayectoria de Plinio le dio un gran peso a la credibilidad de la revista en esos inicios: “Plinio fue reconocido durante su vida como un gran escritor y diplomático, pero su verdadera esencia siempre fue el periodismo. Él siempre hablaba de sus días de gloria trabajando hombro a hombro con García Márquez en Prensa Latina, la agencia que había fundado Fidel Castro para defender la Revolución cubana. Además, había sido un periodista de izquierda importante en Colombia, en Venezuela e inclusive en Francia. Pero como nunca había sido director, ese reto finalmente lo convenció”.

PLINIO APULEYO MENDOZA Foto: COLPRENSA

Y agregó un dato curioso: en ese momento, la hermana de Plinio también era directora de un medio que había fundado Álvaro Gómez.

“Ya que usted mencionó a Álvaro Gómez, le cuento un dato olvidado. En la misma época en que nació Semana, él fundó la revista Al Día con Alberto Casas y Elvira Mendoza, hermana de Plinio, como directora. Fue un mano a mano entre dos Mendoza que eran vacas sagradas del periodismo”, detalló.

López narró que en esa nueva SEMANA existió el deseo de formar una nueva generación de periodistas y que, a ese grupo de jóvenes, Plinio les llamó el ‘kínder’. Esa nómina estuvo integrada, principalmente, además de María Elvira Samper, por María Elvira Bonilla, José Fernando López, Eduardo Arias, Eduardo McKenzie, Carlos Mauricio Vega y Ana Mercedes Vives. Y, un tiempo, después se vinculó María Isabel Rueda, quien también recordó su paso por SEMANA, revista en la cual ha trabajado en varios periodos, el último con Vicky Dávila como directora hace unos años.

López aseguró que Plinio “era el mejor profesor de periodismo que podía tener ese ‘kinder’ en Colombia. Enseñaba de todo: sintaxis, puntuación, cómo acortar los artículos, cómo titular, etc. Trajo una palabra de Francia que hasta hoy, 45 años después, se mantiene en la redacción de Semana:chapeau, que es la frase que va después del título. Todos los de esa camada recuerdan a ese maestro como el que los formó“.

Emotiva despedida a Plinio Apuleyo Mendoza de su sobrino nieto: “Mientras el resto apenas íbamos, él ya volvía”

Rueda recordó cómo “con María Elvira, Mauricio Vargas y Laura Restrepo trabajábamos los viernes hasta las 3 o 4 de la mañana (yo en ese momento esperaba mi primer bebé) y rematábamos el sábado temprano para actualizar con las últimas noticias. No existían computadores ni internet ni mucho menos inteligencia artificial. Tecleábamos en máquinas de escribir eléctricas sobre las que les caía una persistente gotera del techo de la oficina de Semana de entonces; hoy serían de museo. Como no existía Google, tocaba recurrir a la memoria o llamar por teléfono a alguien para conseguir un dato”.

Y Felipe López le contestó: “Usted que ha conocido de cerca la evolución de Semana en los últimos 45 años, debería escribir un libro sobre sus experiencias. Como usted llegó a la revista de 26 años, ha conocido de cerca todas las etapas, desde Plinio hasta Vicky”.

*En desarrollo…