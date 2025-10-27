Suscribirse

¿Cuáles son los países de Sudamérica que están en el top 10 de los centros históricos más hermosos de América Latina?

Colombia se encuentra dentro de los países mejor posicionados en el ranking por la ciudad de Cartagena.

Redacción Semana
27 de octubre de 2025, 4:32 p. m.
Cartagena de Indias
Cartagena de Indias | Foto: Alcaldía de Cartagena

De acuerdo con un informe de la agencia alemana TourLane, que evaluó 65 ciudades del mundo para determinar cuáles conservan los centros históricos más bellos, destacaron seis ciudades de Suramérica por su rica cultura, arquitectura e historia.

Los centros históricos latinoamericanos son testimonio de siglos de pasado, donde se entrelazan la arquitectura de la época colonial, el legado indígena y la vida moderna. Elementos como las fachadas llenas de color, las plazas de piedra, los balcones decorados y las catedrales centenarias reflejan la profunda diversidad cultural y la vigencia de las tradiciones en cada ciudad.

Contexto: Esta es la segunda ciudad más grande construida en un desierto, está en América Latina

¿Cuáles son los países latinoamericanos que se encuentran en el top?

Entre los centros históricos más notables de Sudamérica se encuentran Cartagena (Colombia) y Salvador de Bahía (Brasil), los cuales se distinguen por su fusión de historia, arquitectura y una dinámica vida cultural.

Cartagena, conocida como la ‘Ciudad Amurallada’, ha conservado plenamente la magnificencia de su pasado como puerto colonial a través de su muralla del siglo XVI, sus calles de piedra y balcones adornados con buganvillas.

Ciudad de Cartagena de noche
Ciudad de Cartagena de noche | Foto: Getty Images

Por otro lado, Salvador de Bahía muestra la riqueza del mestizaje cultural de Brasil en el barrio histórico de Pelourinho. Allí, las tradiciones afrobrasileñas y el ritmo de la samba se mezclan con coloridas fachadas, iglesias de estilo barroco y plazas adoquinadas.

Sin embargo, en el top quedaron eliminadas importantes ciudades como Lima, en Perú. Además de Colombia y Brasil, otros cuatro países le siguen como las naciones con los centros históricos más bellos del mundo:

Contexto: Así puede disfrutar de la capital de República Dominicana: la ciudad donde comenzó la historia de América
  • Colombia (Cartagena) — puesto 1 ranking en Sudamérica.
  • Brasil (Salvador de Bahía) — puesto 2 ranking en Sudamérica.
  • Argentina (Buenos Aires) — puesto 3 ranking en Sudamérica.
  • Uruguay (Colonia del Sacramento) — puesto 4 ranking en Sudamérica.
  • Bolivia (Sucre) — puesto 5 ranking en Sudamérica.
  • Ecuador (Quito) — puesto 6 ranking en Sudamérica.
Contexto: Yumbo es reconocida como la “Ciudad de las Aves” y se proyecta como destino de economía verde

Top de 10 de América Latina (completo)

  • Cartagena (Colombia) — puesto 1 ranking en América Latina
  • Oaxaca (México) — puesto 2 ranking en América Latina
  • Salvador de Bahía (Brasil) — puesto 3 ranking en América Latina
  • Ciudad de Panamá (Panamá) — puesto 4 ranking en América Latina
  • Buenos Aires (Argentina) — puesto 5 ranking en América Latina
  • Antigua (Guatemala) — puesto 6 ranking en América Latina
  • Mérida (México) — puesto 7 ranking en América Latina
  • Colonia del Sacramento (Uruguay) — puesto 8 ranking en América Latina
  • Sucre (Bolivia) — puesto 9 ranking en América Latina
  • Quito (Ecuador) — puesto 10 ranking en América Latina

