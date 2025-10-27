¿Cuáles son los países de Sudamérica que están en el top 10 de los centros históricos más hermosos de América Latina?

De acuerdo con un informe de la agencia alemana TourLane, que evaluó 65 ciudades del mundo para determinar cuáles conservan los centros históricos más bellos, destacaron seis ciudades de Suramérica por su rica cultura, arquitectura e historia.

Los centros históricos latinoamericanos son testimonio de siglos de pasado, donde se entrelazan la arquitectura de la época colonial, el legado indígena y la vida moderna. Elementos como las fachadas llenas de color, las plazas de piedra, los balcones decorados y las catedrales centenarias reflejan la profunda diversidad cultural y la vigencia de las tradiciones en cada ciudad.

¿Cuáles son los países latinoamericanos que se encuentran en el top?

Entre los centros históricos más notables de Sudamérica se encuentran Cartagena (Colombia) y Salvador de Bahía (Brasil), los cuales se distinguen por su fusión de historia, arquitectura y una dinámica vida cultural.

Cartagena, conocida como la ‘Ciudad Amurallada’, ha conservado plenamente la magnificencia de su pasado como puerto colonial a través de su muralla del siglo XVI, sus calles de piedra y balcones adornados con buganvillas.

Ciudad de Cartagena de noche | Foto: Getty Images

Por otro lado, Salvador de Bahía muestra la riqueza del mestizaje cultural de Brasil en el barrio histórico de Pelourinho. Allí, las tradiciones afrobrasileñas y el ritmo de la samba se mezclan con coloridas fachadas, iglesias de estilo barroco y plazas adoquinadas.

Sin embargo, en el top quedaron eliminadas importantes ciudades como Lima, en Perú. Además de Colombia y Brasil, otros cuatro países le siguen como las naciones con los centros históricos más bellos del mundo:

Colombia (Cartagena) — puesto 1 ranking en Sudamérica.

— puesto 1 ranking en Sudamérica. Brasil (Salvador de Bahía) — puesto 2 ranking en Sudamérica.

— puesto 2 ranking en Sudamérica. Argentina (Buenos Aires) — puesto 3 ranking en Sudamérica.

— puesto 3 ranking en Sudamérica. Uruguay (Colonia del Sacramento) — puesto 4 ranking en Sudamérica.

— puesto 4 ranking en Sudamérica. Bolivia (Sucre) — puesto 5 ranking en Sudamérica.

— puesto 5 ranking en Sudamérica. Ecuador (Quito) — puesto 6 ranking en Sudamérica.

Top de 10 de América Latina (completo)